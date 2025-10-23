Multazo para los responsables de tirar una nevera industrial en unos contenedores de Ibiza

La Policía Local de Ibiza ha localizado y denunciado a los responsables del abandono de una nevera industrial localizada junto a una batería de contenedores en el barrio de Cas Serres.

Tras una breve investigación, los agentes lograron identificar a los autores del vertido, cazados por una cámara de seguridad y sancionados por una infracción grave en materia de residuos. Según la normativa vigente, las multas por este tipo de infracciones pueden llegar a los 20.000 euros.

Desde el cuerpo policial se recuerda que dejar electrodomésticos o voluminosos en la vía pública está prohibido y supone una falta grave contra la ordenanza municipal de limpieza.

El Ayuntamiento de Ibiza insiste en la importancia de mantener el entorno urbano libre de vertidos incontrolados y recuerda que el municipio dispone de servicios gratuitos de recogida de enseres y puntos limpios donde depositar este tipo de materiales.

“Cuidemos Ibiza entre todos", concluye el mensaje de la Policía Local, que llama a la colaboración ciudadana para evitar conductas incívicas y proteger la imagen y el entorno de la ciudad.