Ibiza amenaza con multas de hasta 2.000 mil euros a quienes dejen objetos voluminosos en la calle el día que no toca

El Ayuntamiento de Ibiza pone en marcha este viernes un nuevo sistema de recogida de residuos voluminosos que reorganiza el servicio por barrios con el objetivo de mejorar la limpieza viaria y evitar la acumulación de objetos en las calles. La medida llega tras la modificación de la ordenanza municipal de residuos, que prevé sanciones de hasta 2.000 euros en caso de incumplimiento.

A partir de ahora, los vecinos deberán depositar sus muebles, electrodomésticos y otros enseres de gran tamaño a partir de las 20 horas del día asignado a su barrio, siempre junto al contenedor más cercano, pero sin obstaculizar la circulación ni interferir con la recogida habitual.

Calendario por zonas

El calendario establece que los lunes y viernes se cubrirán zonas como sa Colomina, es Clot, sa Bodega, Puig des Molins, Dalt Vila o la Marina, mientras que los martes se prestará servicio en Illa Plana, ses Figueres, Talamanca, el Paseo Marítimo y otras áreas de la ciudad.

Los miércoles será el turno de Can Bossa, ses Figueretes y sus alrededores; los jueves se recogerán voluminosos en Cas Mut, Can Misses y sa Joveria, y los domingos en zonas como Can Sifre, Can Cantó o Cas Serres. El Consistorio ha anunciado que el mapa detallado del calendario estará disponible tanto en la web municipal como en sus redes sociales para facilitar la consulta a la ciudadanía.

Con esta implantación, el Ayuntamiento hace un llamamiento a un uso responsable del servicio y recuerda que únicamente pueden depositarse objetos voluminosos, lo que excluye otros residuos que deben seguir gestionándose en los puntos establecidos. El gobierno municipal insiste en que respetar el horario y el lugar de depósito es esencial para mantener el entorno limpio y evitar sanciones elevadas.

Multas de este año

El Consistorio ha dado a conocer también los datos de control de este año: entre el 1 de enero y el 12 de septiembre de 2025 se han tramitado 224 sanciones relacionadas con el cumplimiento de la ordenanza de residuos. El importe global asciende a 354.865 euros, y el 82% de estas infracciones han sido leves, con multas que oscilan entre los 150 y los 600 euros. El resto corresponden a casos graves, en los que las sanciones superan los 2.000 euros.

Estas sanciones afectan tanto a particulares como a empresas de diversos sectores, y se deben a comportamientos como el abandono de residuos fuera de los contenedores, la falta de separación en origen o el incumplimiento de las obligaciones de gestión fijadas por la normativa municipal.

Los datos suponen un incremento del 9 % en el número de expedientes respecto al mismo periodo de 2024, así como una subida del 18 % en el valor total de las multas, que entonces fue de 299.907 euros. Desde el Ayuntamiento atribuyen este aumento a la intensificación de la vigilancia y al refuerzo de las campañas municipales orientadas a mejorar el correcto uso del sistema de recogida y gestión de residuos.

El propósito del Consistorio

El concejal de Gestión Ambiental y Limpieza, Jordi Grivé, ha destacado la importancia de la implicación ciudadana para mantener la isla en las mejores condiciones: “Seguimos trabajando con campañas de concienciación ciudadana para fomentar buenas prácticas en la gestión de residuos y para que Ibiza, como Ciudad Patrimonio de la Humanidad, esté a la altura de la imagen que merecemos y proyectamos al mundo. Tenemos el orgullo y la responsabilidad de preservar nuestro entorno y nuestro patrimonio, y eso solo es posible con el esfuerzo conjunto de la administración y de la ciudadanía. El objetivo es que cada ciudadano cuide el municipio como si fuera su casa”.

Con esta actuación, el Consistorio confía en que el nuevo modelo contribuya a una ciudad más ordenada y sostenible, y anima a los vecinos a cumplir con la normativa para reducir la presencia de residuos en las calles y preservar la buena imagen de Ibiza.