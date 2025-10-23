Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera

Se sabe que ha terminado la temporada turística cuando comienzan los encuentros gastronómicos populares en los diferentes pueblos de Ibiza. Y este sábado se celebra el primero, la Fira des Calamar en Sant Carles, con concurso, degustaciones y mucha música, con tres conciertos para terminar la jornada, Canallas del Guateke, Gran Reserva y Projecte Mut, que celebra 20 años sobre los escenarios.

La feria forma parte del programa de fiestas de Sant Carles, pero también siguen las fiestas en Cala de Bou, con una jornada especial el sábado con su CDB Exprés, el 'tren del rock', con tapas y mmúsica toda la jornada y que terminará con el concierto de Soraya en el Auditori Caló de s'Oli.

En Sant Rafel el día musical es el viernes, con los conciertos de Dr. Trapero y Estopaos, que es un tributo a Estopa, en la carpa. Además, el domingo celebran la Fira Rural aplazada hace dos semanas por el mal tiempo y ese mismo día en la iglesia se estrena la cantata ‘Camins d’Història. Oratori Marí Cardona' en la iglesia.

Y la Semana Santa vuelve también por unos días, con la celebración del Congreso de Semana Santa en las ciudades patrimonio en Ibiza.

En lo musical, además de las fiestas, destacan el concierto de ClàsSax este jueves en Can Ventosa, el del ciclo 'Ones de Llum' el sábado en la iglesia de Sant Mateu o el primer concierto de Eivissa Clàssica, con 'Bachianas Brasileiras', el domingo en Can Ventosa.

El MACE, por su parte, celebra su seminario Cicerone, con conferencias de Enrique Juncosa y Juan Cruz, el Colegio de Arquitectos presenta el documental ‘Julbe, Torres i Martínez: L’Eivissa utòpica’, el viernes, y Formentera acoge las Jornades del Grup d'Estudis Etnopoètiques.

Otras citas importantes son la nueva edición del encuentro Taxi Solidari del sábado, la obra de teatro 'Jo Tarzan' en Formentera el mismo día o el inicio de los preparativos para Halloween.

'The Brutalist', este jueves en Anem al Cine, que comienza a las 19 horas / Agencias

JUEVES 23 DE OCTUBRE

Fiestas de Sant Rafel

11 horas: Chocolatada para escolares del CEIP Sant Rafel y espectáculo del Mag Albert

Humor

Noches de Kokomedia. Con José Campoy. 22 horas en La Kokotxa de Vila. Entradas a 10 €.

Cine

‘The Brutalist’. De Brady Corbet (Estados Unidos, 2024). Ciclo Anem al cine. 19 horas en Multicines Eivissa (pase especial con intermedio y comienza antes por el metraje de la película).

‘La lista de los deseos’, de Álvaro Díaz Loirenzo. Cinema Fòrum de Vila. 19 horas en el Casal d’Igualtat

Enrique Juncosa (Palma de Mallorca, 1961), escritor y comisario independiente de exposiciones: “Tendències a l’art actual”, sobre las tendencias dominantes en el arte contemporáneo y la exploración de nuevas formas de expresión artística. Salón de actos del MACE, 19 horas. Entrada libre.

Halloween y Tots Sants

Ibiza

Taller de efectos especiales. Elaboración de heridas, pequeñas prótesis y figuras de látex; transformación de objetos y creación de un dummy. Ibiza Halloween Festival. De 16.30 a 20.30 horas en el Centre de Creació Jove C19 (C/ Castella, 19, Eivissa). Inscripciones: joventut@eivissa.es. 971 397 544 | https://sites.google.com/view/vilajove

Música

ClàsSax. Con Pere Prieto (saxo), y Juan F. Ballesteros (piano). 20.30 horas en Can Ventosa. Entradas en culturaentradesonline.eivissa.es.

Cotton Cactus. Folk americano. 19 horas en Can Jordi Blues Station.

Sandy Valley. Versiones de Elvis Presley. 20 horas en Cas Costas.

Los del Varadero. Romba pop. 20.30 horas en Tribu. Es Pouet.

Agustina. Percusión-Beset. 21 horas en la sala JazzTaBé de Vila.

La noche del jazz. Jam session. 22.30 horas en la sala JazzTaBé de Vila.

Conferencia

‘Soledad no deseada. Aprender a manejarla’. A cargo de la psicooncóloga de AECC Paloma Medina Rebollo. 10 horas en el Hogar Ibiza.

Pere Prieto y Juan F. Ballesteros, en un concierto. / ClàsSax

VIERNES 24 DE OCTUBRE

Fiestas de Sant Rafel

12 horas: Misa solemne, procesión, actuación de Sa Colla y degustación de orelletes, bunyols y vino

Misa solemne, procesión, actuación de Sa Colla y degustación de orelletes, bunyols y vino 20.30 horas: Entrega premios torneos de juegos de mesa

Entrega premios torneos de juegos de mesa 21 horas: Actuaciones de Dr. Trapero, Estopaos (tributo a Estopa) y DJ

Festes de Cala de Bou i es Port des Torrent

17.30 horas: Inauguración del refugio de animales extraviados. Biblioteca de Cala de Bou. Actividad infantil de 5 a 9 años. Inscripción previa.

17 horas: Recepción y acreditaciones. Plaza parroquia Salvador de la Marina

Recepción y acreditaciones. Plaza parroquia Salvador de la Marina 17.30 horas: Pasacalles con la A.M. Jesús del Gran Poder. Desde la plaza parroquia Salvador de la Marina hasta la parroquia San Pedro (El Convent)

Pasacalles con la A.M. Jesús del Gran Poder. Desde la plaza parroquia Salvador de la Marina hasta la parroquia San Pedro (El Convent) 18.30 horas: Santa Misa de inicio presidida por el Obispo de Eivissa, Vicent Ribas, y solemnizada por el Coro Amics de sa música, dirigido por Nélida Boned. Parroquia San Pedro (El Convent)

Santa Misa de inicio presidida por el Obispo de Eivissa, Vicent Ribas, y solemnizada por el Coro Amics de sa música, dirigido por Nélida Boned. Parroquia San Pedro (El Convent) 20 horas: Bienvenida. Discursos inaugurales, copa y exposición fotográfica ‘15 ciudades patrimonio de la humanidad, 15 formas distintas de Semana Santa’. Claustro del Ayuntamiento.

Bienvenida. Discursos inaugurales, copa y exposición fotográfica ‘15 ciudades patrimonio de la humanidad, 15 formas distintas de Semana Santa’. Claustro del Ayuntamiento. 21.30 horas: Concierto coral a cargo del Cor Ciutat d’Eivissa dirigido por Miguel San Miguel. Parroquia San Pedro (El Convent)

Documental

‘Julbe, Torres i Martínez: L’Eivissa utòpica’, proyección de la película de Luis Ortas y coloquio con el autor, Julio Herranz, Pilar Bonet, Salvador Roig y Xavier Magrinyà. 19.30 horas en la sede del Colegio de Arquitectos en Dalt Vila.

Astronomía

‘El universo al alcance de tu mano’. Charla astronómica, telescopios, mitos y leyendas... food trucks. Para todos los públicos. Reservas en www.bibopark.com. BiBo Park Sant Rafel.

Seminari Cicerone 2025

Juan Cruz (Santa Cruz de Tenerife, 1948), periodista: “Periodisme i perill”, una reflexión sobre la literatura, el periodismo y los desafíos actuales de la profesión. Salón de actos del MACE, 19 horas. Entrada libre.

Halloween y Tots Sants

Ibiza

Charla: Historia del cine de terror. 'Un siglo de terror: de Nosferatu a Expediente Warren'. Ibiza Halloween Festival. De 18.30 a 20.30 horas en el Centre de Creació Jove C19 (C/ Castella, 19, Eivissa). Inscripciones: joventut@eivissa.es. 971 397 544 | https://sites.google.com/view/vilajove

XX Jornades del Grup d’Estudis Etnopoètics

Centre d’Esports Nàutics de Formentera

9 hores: Recollida de documentació.

Recollida de documentació. 9.30 hores: Acte inaugural amb la benvinguda del conseller d’Economia, Territori i Infraestructures del Consell Insular de Formentera.

Acte inaugural amb la benvinguda del conseller d’Economia, Territori i Infraestructures del Consell Insular de Formentera. 10 hores: Conferència inaugural “Materials, fons i recursos per a l’estudi dels cants de tradició oral de les Pitiüses”, amb Jaume Escandell.

Conferència inaugural “Materials, fons i recursos per a l’estudi dels cants de tradició oral de les Pitiüses”, amb Jaume Escandell. 11 hores: “Vint anys del Grup d’Estudis Etnopoètics: una mirada retrospectiva”, amb Caterina Valriu.

“Vint anys del Grup d’Estudis Etnopoètics: una mirada retrospectiva”, amb Caterina Valriu. 11.45 hores: Comunicacions d’Isidor Marí, Joana Tur, Toni Manonelles, Josefina Roma i Bàrbara Duran.

Comunicacions d’Isidor Marí, Joana Tur, Toni Manonelles, Josefina Roma i Bàrbara Duran. 14 hores: Dinar.

Dinar. 16 hores: Comunicacions de Rafel Ginard, Andreu Ferrer, Victòria Parra, Paula Girart, Jaume Guiscafré, Josep Nicolau, Maria Magdalena Gelabert, Lídia Pérez, Paula Gorrias, Laia Bertran, Carme Rubió, Xavier Roviró i Alícia Castelló.

Comunicacions de Rafel Ginard, Andreu Ferrer, Victòria Parra, Paula Girart, Jaume Guiscafré, Josep Nicolau, Maria Magdalena Gelabert, Lídia Pérez, Paula Gorrias, Laia Bertran, Carme Rubió, Xavier Roviró i Alícia Castelló. 19.30 hores: Trasllat en autocar a Sant Francesc.

Trasllat en autocar a Sant Francesc. 20 hores: Vetlada de cançons al Centre Antoni Tur “Gabrielet”, organitzada per l’Obra Cultural Balear de Formentera. Sopar de grup i retorn en autocar a la Savina.

Música

Soul to the Soul. Soul Noche solidaria a beneficio de Cáritas. 20 horas en El Limonero.

Soraya Arnelas actúa este sábado en Cala de Bou / EP

SÁBADO 25 DE OCTUBRE

Fiestas de Sant Rafel

10 horas: Excursión Els camins de Joan Marí Cardona (salida desde la plaza de Mn. Joan Marí Cardona)

Excursión Els camins de Joan Marí Cardona (salida desde la plaza de Mn. Joan Marí Cardona) 17 horas: Pesada y sorteo de pescado Memorial Nacho Fernández (donación al Club de Majors)

Pesada y sorteo de pescado Memorial Nacho Fernández (donación al Club de Majors) 21 horas: Nit de Música

Festes de Cala de Bou i es Port des Torrent

11 a 14 h y 16 a 19 horas: Castillos hinchables. Parque infantil de Cala de Bou. Gratuito.

Castillos hinchables. Parque infantil de Cala de Bou. Gratuito. 11 a 14 horas: Mercado artesanal. Parque infantil de Cala de Bou. Gratuito.

Mercado artesanal. Parque infantil de Cala de Bou. Gratuito. 13 a 20 horas: CdB Express. Gira musical por diferentes bares de Cala de Bou. Entrada libre.

CdB Express. Gira musical por diferentes bares de Cala de Bou. Entrada libre. 20.30 horas: Concierto Que te quiten lo bailao y Soraya, Tour 20 años. Auditori de Caló de s’Oli. Entrada gratuita hasta completar aforo.

Gastronomía

IX Fira Gastronòmica des Calamar. Concurso y degustación de platos elabiorados con calamar. Actividades infantiles y música en vivo con Canallas del Guateke (17.30 horas), Gran reserva (19.30) y 20 aniversario de Projecte Mut (21 h). De 11 a 24 horas en Sant Carles.

Música

‘Camins d’història. Oratori Marí Cardona’, de Bernat Joan y Bartomeu Tur. Estreno con el Cor de Sant Josep de sa Talaia dirigido por Jordi Martí y dirección dramatúrgica de Àngels Martínez. Iglesia de Sant Rafel, 19 horas.

Ciclo ‘Ones de Llum’. Rosa Mago (clarinete), Isaac Pérez (violín), Marian Tur (violín), Astrid Canales (viola) y Paula Martos (violonchelo). Repertorio: Quinteto para clarinete K. 581 de Mozart y adaptaciones de las Gymnopédies de Erik Satie. 20 horas en la iglesia de Sant Mateu.

Sandra Bautista Trío. Presentación del disco ‘Intuir el tigre’. Con Claudia Bardagí y Crá Rosa. 22 horas en Teatro Ibiza. Entradas en Ticket Roll.

Los O’Brien. Folk y rock. 13 horas en Can Jordi Blues Station.

Simple Rock. Versiones de rock. 16.30 horas en Rosana’s

Teatro

‘Jo, Tarzan’, de Festuc Teatre. Títeres, música y emoción. Ciclo ‘L’Illa a Escena’ de Formentera. Precio: 5 €. Sala de Cultura (Cinema), 18 horas.

Solidaridad

VII Taxi Solidari. Paella, música en vivo, rifa , actividades infantiles, talleres. Entrada 30€, niños de 7 a 12 años 10 € a beneficio de Addif. Carpa del Recinto Ferial de Eivissa desde las 14 horas.

Infantil

‘Vídeos d’animació infantil’. PProyección de cortos con explicación para público infantil y familiar. Actividad gratuita. Sa Nostra Sala, 10 a 13 horas.

Excursión

‘Els camins de Joan Marí Cardona’, del Grup del Coneixement del Medi (IEE). Recorrido divulgativo con salida desde la plaza homónima frente a la iglesia. Plaça Joan Marí Cardona, 10 horas.

Scuba Week

10.30 horas. Teatro España. Taller ‘Arte vs Plásticos’: taller familiar para crear obras con materiales recuperados del mar y reflexionar sobre el impacto de los residuos.

Teatro España. Taller ‘Arte vs Plásticos’: taller familiar para crear obras con materiales recuperados del mar y reflexionar sobre el impacto de los residuos. 17 horas. Hotel Royal Plaza. Mesa redonda: ‘La enseñanza del submarinismo en los jóvenes’. Encuentro con expertos, educadores y familias sobre los beneficios y la seguridad del buceo en edades tempranas.

III Congreso Nacional de Semana Santa

9 horas: conferencias. Universitat de las Illes Balears.

conferencias. Universitat de las Illes Balears. 9.30 horas: Oración presidida por el obispo Vicent Ribas Prats.

Oración presidida por el obispo Vicent Ribas Prats. 9.45 horas: discurso inaugural a cargo de Nieves Jiménez Bonet, Presidenta de la Junta de Cofradías de Semana Santa de Eivissa.

discurso inaugural a cargo de Nieves Jiménez Bonet, Presidenta de la Junta de Cofradías de Semana Santa de Eivissa. 10 horas: ‘Las cofradías y hermandades en la sociedad occidental del s. XXI’. Mikel Garciandía Goñi, Obispo de Palencia.

‘Las cofradías y hermandades en la sociedad occidental del s. XXI’. Mikel Garciandía Goñi, Obispo de Palencia. 11 horas: pausa café. Exposición: ‘Instantesde Fe: Semana Santade Ibiza’.

pausa café. Exposición: ‘Instantesde Fe: Semana Santade Ibiza’. 11.30 horas: ‘El culto católico a las imágenes’. Pablo Delclaux de Muller.

‘El culto católico a las imágenes’. Pablo Delclaux de Muller. 12.15 horas: ‘El ciclo de la Pasión: una iconografía que conmueve y golpea nuestra vida’. Pilar Gordillo Isaza.

‘El ciclo de la Pasión: una iconografía que conmueve y golpea nuestra vida’. Pilar Gordillo Isaza. 13 horas: ‘La imaginería religiosa al servicio de la Palabra’. María José Miranda. Y ‘Cofradías y Hermandades: guardianes del patrimonio y motores del turismo religioso en destino’. Pilar Valdés Arroyo.

‘La imaginería religiosa al servicio de la Palabra’. María José Miranda. Y ‘Cofradías y Hermandades: guardianes del patrimonio y motores del turismo religioso en destino’. Pilar Valdés Arroyo. 16.30 horas: ruta guiada por el alma de Eivissa con visita explicada al Museo Etnográfico. Salida desde el restaurante Hotel Torre del Mar.

ruta guiada por el alma de Eivissa con visita explicada al Museo Etnográfico. Salida desde el restaurante Hotel Torre del Mar. 18 horas: reunión de presidentes de la Asociación Española de Semana Santa de Ciudades Patrimonio Mundial. Can Botino.

reunión de presidentes de la Asociación Española de Semana Santa de Ciudades Patrimonio Mundial. Can Botino. 20 horas: Vía crucis con todas las Cofradías de Vila. Desde Parroquia San Pedro (El Convent) hasta la Catedral.

XX Jornades del Grup d’Estudis Etnopoètics

Centre d’Esports Nàutics de Formentera

9.30 hores: Comunicacions d’Estel Aguilar, Josep Marquès, Emili Samper, Íria Caballé, Pep Garcia i Jaume Ferrer.

Comunicacions d’Estel Aguilar, Josep Marquès, Emili Samper, Íria Caballé, Pep Garcia i Jaume Ferrer. 12.30 hores: Comunicacions d’Irene Muñoz, Joan Borja, Xavier Roviró i Carme Rubió.

Comunicacions d’Irene Muñoz, Joan Borja, Xavier Roviró i Carme Rubió. 14 hores: Dinar.

Dinar. 15.30 hores: Presentació de novetats bibliogràfiques dels membres del GEE (2024–25).

Presentació de novetats bibliogràfiques dels membres del GEE (2024–25). 16.30 hores: Assemblea anual del GEE.

Assemblea anual del GEE. 19.30 hores: Projecció del documental “Pep Simon. Un home de Formentera” (1988).

Ibiza acoge este fin de semana el congreso nacional de Semana Santa / Toni Escobar

DOMINGO 26 DE OCTUBRE

Fiestas de Sant Rafel

10 horas: Nordic Walking (frente a la iglesia)

Nordic Walking (frente a la iglesia) Desde las 10 horas: IV Fira Artesanal i Rural: 11–14 h: Vermut a 45 rpm (música en vinilo). 14.30 h: Gran paella popular 16–18 h: Tarda musical con Javi Box.

11–14 h: Vermut a 45 rpm (música en vinilo). 14.30 h: Gran paella popular 16–18 h: Tarda musical con Javi Box. 11.30–14 horas: Jornada de trot en el hipódromo

Jornada de trot en el hipódromo 12.30 horas: Monográfico del Ca Eivissenc

Monográfico del Ca Eivissenc 14 horas: Comida popular a beneficio del CF Sant Rafel

Comida popular a beneficio del CF Sant Rafel 19 horas: Estreno de la cantata ‘Camins d’Història. Oratori Marí Cardona' en la iglesia.

Fiestas des Cubells

10 horas: Excursión por la Capelleta d’en Serra hasta el Puig des Cirer. Punto de encuentro: cementerio de Sant Josep.

Música

Eivissa Clàssica. 'Bachianas Brasileiras'. Un homenaje a la fusión entre la música barroca y los ritmos brasileños, inspirado en la obra de Heitor Villa-Lobos. 19 horas en Can Ventosa. Entradas: 8 euros, disponibles en Eivissa Clàssica.

Juampi Pellicer. Concierto en acústico. Almuerzo solidario a beneficio de Cáritas en El Limonero desde las 13.30 horas.

Querencia. Tardeo flamenco. 20.30 horas en Tribu. Es Pouet.

Noche de Blues. Con David Barona. 21 horas en la sala JazzTaBé de Vila.

III Congreso Nacional de Semana Santa

10 horas: visita teatralizada por Dalt Vila.

visita teatralizada por Dalt Vila. 11.30 horas: visita al Museo Diocesano de la Catedral.

visita al Museo Diocesano de la Catedral. 12 horas: misa de clausura presidida por el Obispo de Eivissa, Vicent Ribas, y solemnizada por el Petit Cor dirigido por Jordi Martí. Catedral.

misa de clausura presidida por el Obispo de Eivissa, Vicent Ribas, y solemnizada por el Petit Cor dirigido por Jordi Martí. Catedral. 13 horas: clausura oficial del congreso. Exhibición de ball pagès con la colla de Sa Bodega y degustación de productos de la tierra. Plaza de la Catedral.

Halloween y Tots Sants

Ibiza

Charla: Historia del cine de terror. 'Un siglo de terror: de Nosferatu a Expediente Warren'. Ibiza Halloween Festival. De 11.00 a 13.00 horas en el Centre de Creació Jove C19 (C/ Castella, 19, Eivissa). Inscripciones: joventut@eivissa.es. 971 397 544 | https://sites.google.com/view/vilajove

XX Jornades del Grup d’Estudis Etnopoètics

9.30 hores: Recorregut cultural per Formentera amb visita en autocar a elements destacats del patrimoni cultural de l’illa, a càrrec de Jaume Escandell Guasch. Activitat exclusiva per als membres del GEE.

EXPOSICIONES

'Rictus, rostres de terror i fantasia'. Exposición de obras presentadas al certamen Rictus del festival Ibiza Halloween. Inauguración el jueves 23 a las 19 horas en el Centre de Cració Jove C19 de Vila. Hasta el 2 de noviembre.

'Ens fan fora'. Instalaciíon fotográfica colectiva sobre la crisis de vivienda en Ibiza. Can Jordi Blues Station. Hasta el 1 de diciembre..

August Banegas. 'Sentiments', pinturas. En Sa Nostra Sala. Hasta el 8 de noviembre de lunes a viernes de 10 a 13.30 horas y de 17.30 a 20.30 horas. Sábados sólo por las mañanas, de 10.30 a 13.30 horas.

Marian Torres. 'Emotum', pinturas. White Lab, Avda. de España, 30, Eivissa. Hasta final de octubre.

Rafael Amorós. ‘Renadiu’, esculturas. Sala Ajuntament Vell de Formentera, de 11 a 14 y de 18 a 20 horas. Hasta el 25 de octubre

Laura Julve. 'Habitar el mar'. Can Curt. De jueves a domingo de 19 a 21 horas. Hasta el 2 de noviembre.

Brenda Novak. 'La finestra de la meva casa'. Dibujos y textos. Del 14 al 23 de octubre de 11 a 14 y de 17 a 21 horas en el Centre Antoni Tur Gabrielet de Formentera. Domingos cerrado.

'La dona de Formentera en el món rural'. De 9 a 14 horas en el vestíbulo del Centre de Dia. Hasta el 31 de octubre.

‘Sketching Ibiza’. Muestra colectiva de las salidas a dibujar de Filmótica Studio. De martes a sábado de 12 a 20 horas en Avda Ignsai Wallis, 8 de Vila. Hasta el 25 de octubre.

'Històries de migracions'. Exposición sobre migraciones de ida y vuelta organizada por el Fons Pitiús de Cooperació. De martes a sábado de 17 a 20 horas en Sa Punta des Molí de Sant Antoni. Hasta el 30 de octubre.

Diana Bustamante. Pinturas. Abierta martes y jueves de 17 a 20.30 horas en el Club Diario de Ibiza y con cita previa. Hasta el 26 de octubre.

‘Esglésies’. Exposición por los 240 años del decreto de creación de las parroquias de las Pitiüses. Centenari de Joan Marí Cardona. En Es Polvorí jueves y viernes de 18 a 20 horas y sábados y domingos de 11 a 13.30 horas. Hasta el 30 de noviembre. En el Refectori de lunes a viernes de 9 a 14.30 y sábados de 11 a 13.30 horas. Hasta el 30 de octubre.

Aïda Miró. ‘Emperò!’ Pinturas. Sala Baleària del Puerto de Eivissa. De lunes a domingo de 10 a 20 horas. Hasta el 7 de enero.

Ferrer Barbany. ‘Evocació’. Fotografías. Espai Frumentaria del Port de la Savina. Formentera. Miércoles, jueves y viernes de 17 a 20 horas y sábados y domingos de 11 a 14 horas. Hasta el 14 de diciembre.

Romanie. ‘Topofilia’, pinturas. Centro cultural Can Jeroni de Sant Josep. De miércoles a domingo de 10.30 a 13.30 horas y de jueves a sábado de 18 a 21 horas. Hasta el 26 de octubre.

Cristina Rubalcava. ‘Amor y pasión, entre mares y puertos’. Far de ses Coves Blanques de Sant Antoni. De martes a viernes de 17 a 20 y sábados de 10 a 14 y de 17 a 20 horas. Hasta el 25 de octubre.

‘Pitiüses, Empúries, Ensérune. El viatge possible’. Exposición sobre el patrimonio arqueológico compartido entre les Illes Balears, Catalunya y Occitània del proyecto InterMedit. Far de la Mola de Formentera. Hasta diciembre.

'Joan Marí Cardona. Cent anys. Cinquanta anys'. Exposición sobre la figura del canónigo e historiador ibicenco. Centro cultural Can Portmany de Sant Rafel. Abierta viernes, sábados y domingos de octubre de 17 a 20 horas. El 31 de octubre se presentará el catálogo.

'3'. Exposición con obras de Pep Monerris 'Bagaix', Lina Andiñach y Julia Fragua. Can Tixedó Art Café de Forada. Hasta el 26 de octubre.

‘Ibiza disco poster collection’. Muestra de la colección de carteles de discotecas de Pep Pilot. Ses Casetes Art Café de Santa Eulària. Hasta el 6 de enero.

Beatriz Gallardo. ‘Cartography of the skin’, pinturas. Sala Aubergine de Atzaró. Hasta el 31 de octubre.

'El final del camino'. Exposición del artista visual Pedro María Asensio. Espacio Broner de la demarcación de Ibiza y Formentera del Col.legi d'Arquitectes de les Illes Balears (Coaib). Hasta el 16 de enero de 2026.

‘Es Amunts. La Ibiza salvaje’. Fotografías de Joan Costa, Núria Costa, Xavier Mas, Joan Pereyra, Vicent Planells y Simón Vila. Paneles en el Port de Sant Miquel. Hasta el 30 de octubre.

‘Monica Craig: Unos días de 1953 en Ibiza y Formentera’. Fotografías del año 1953 de la británica Monica Craig cedidas al MACE. Hasta el 9 de noviembre en el Museu Puget de Dalt Vila.

‘100 años Eduard Micus’. Exposición por el centenario del artista. Abierto domingos de 11 a 14 horas o por cita telefónica en el 971191923. Espacio Micus de Jesús. Hasta diciembre.

Miquel Barceló. ‘El present permanent’. Obra reciente del artista mallorquín. Museo de Arte Contemporáneo de Eivissa (MACE). Hasta el 16 de noviembre.

Pedro Pedro. ‘Picnic’, pinturas. Exposición del verano en La Nave de ses Salines. Hasta el 31 de octubre.

'Sanç I, Rei de la Corona de Mallorca. El monarca oblidat'. Exposición por el 700 aniversario del final del reinado. Museo Monográfico des Puig des Molins. Hasta el 2 de noviembre.

MERCADILLOS

Sant Joan: Mercadillo de artesanía, ropa, complementos y producto local. Actividades infantiles y música en vivo. Domingos de 10 a 16 horas.

Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Octubre: Sábados de 10 a 19 horas y domingos de 11 a 18 horas.

Mercat de sa Cooperativa: Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni.

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas.

Cala Llenya. Artesanía, ropa, complementos... Música en vivo. Domingos de 10 a 14 horas. Restaurante Cala Llenya.

Santa Eulària. Mercadillo de artesanía del paseo de s'Alamera. Todos los días excepto miércoles y domingos de 9 a 14 y de 18 a 21 horas. Hasta el 31 de octubre.

Formentera:

Mercado de segunda mano de Sant Francesc: Martes y sábados de 11 a 14 horas en el Jardí de ses Eres. Todo el año.

Mercado de Sant Francesc: De lunes a domingo de 10 a 14 horas. En julio y agosto lunes y martes también de 20 a 0 horas. Del 1 de mayo al 31 de octubre.