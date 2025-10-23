Las emociones que se vivieron en la gala de entrega de los Premis Diario de Ibiza. Los discursos de los galardonados conmovieron, en algunos casos, e hicieron reír, en otros, a los asistentes a la ceremonia, que reunió en la sede de este diario a representantes del mundo empresarial y político así como del tejido social de Ibiza y Formentera.

Llama la atención

Que el tanque de tormentas necesite reformas importantes apenas cinco años después de su creación que impedirán que esté completamente operativo hasta dentro de tres o cuatro semanas. El agua de las lluvias se coló en la sala técnica y todos los aparatos eléctricos han quedado inoperativos. El objetivo ahora es buscar la manera de que, aunque llueva, no vuelvan a mojarse.

Los durísimos relatos sobre acccidentes de tráfico que dirigieron ayer profesionales y víctimas de estos sucesos a alumnos de instituto de la isla para concienciarles sobre la importancia de conducir de manera responsable. Los escolares se quedaron tan impactados que durante el espectáculo apenas si respiraron, especialmente cuando algunos de los profesionales, incluso, se emocionaron.