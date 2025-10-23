El hijo de Schwarzenegger hace un guiño a su padre y posa como un culturista en Ibiza

La isla de Ibiza se convierte cada verano en una cita obligada de los famosos. El hijo menos conocido de Arnold Schwarzenegger, Joe Baena, actor y modelo estadounidense, aterrizó para una breve escapada en plena temporada que ahora, según ha explicado en sus redes sociales, quiere repetir. La visita fue anunciada por él mismo en sus redes sociales, a través de la publicación de unas fotos en las que aparece dando un paseo nocturno por Dalt Vila o disfrutando de su grupo de amigos.

Durante su escapada también visitó la pequeña de las Pitiusas, dándose un homenaje con una paella de carabineros. También se permitió disfrutar de la vida nocturna y de escapadas en barco visitando las calas de Ibiza.

Vuelta a la isla

El pasado domingo, Baena compartió una foto en la que ha querido hacer un guiño posando como lo hacía su padre — ya que es el único hijo que ha querido seguir sus pasos en el culturismo — en la playa de Cala d'Hort, un recuerdo de las pasadas vacaciones, y ha asegurado en el pie de la foto que está "preparado para volver a la isla".