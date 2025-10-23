Ibiza reúne a grandes juristas en las Jornadas Nacionales de la Función Consultiva

Más de un centenar de reputados juristas se reúnen a partir de este viernes en Ibiza con motivo de las XXIV Jornadas Nacionales de la Función Consultiva, que se celebran por primera vez en la isla.

El presidente del Consell Consultiu de Balears, Felio José Bauzá, ejerce como anfitrión de este encuentro entre expertos en esta rama del Derecho, especializada en brindar asesoramiento sobre un tema específico para ayudar a tomar la mejor decisión posible. Los consejos consultivos emiten dictámenes que tienen que ser vinculantes en temas como las negligencias sanitarias o los expedientes de responsabilidad patrimonial de más de 30.000 euros, aunque en otros muchos asuntos no lo son.

Seis años después de que las jornadas se celebraran en Palma, la institución balear vuelve a acoger este encuentro que se celebrará en la sede ibicenca de la Universitat de les Illes Balears (UIB), en el antiguo edificio de la Comandancia Militar.

La revisión de oficio

Este año, la figura legal escogida es la revisión de oficio, que se emplea cuando "la Administración se da cuenta de que ha dictado un acto nulo y lo tiene que expulsar del ordenamiento jurídico. Es una figura jurídica que está creciendo mucho y por eso genera inseguridad y controversia", según detalla Bauzá a Diario de Ibiza, añadiendo que tiene mucha importancia "sobre todo en asuntos relacionados con concesiones de licencias urbanísticas".

Finalmente, no estará presente en la inauguración de las jornadas la exministra socialista Carmen Calvo, que se ha caído del cartel por la convocatoria de una comisión permanente en el Consejo de Estado, organismo que actualmente preside.

Entre la decena de ponencias previstas a lo largo de dos días destacan las del exparlamentario europeo Francisco Sosa Wagner, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de León, José Suay Rincón, exmagistrado del Tribunal Supremo, o María Luisa Cava de Llano, antigua Defensora del Pueblo que ha desarrollado toda su carrera profesional en la isla y acaba de ser reconocida con el Premi Diario de Ibiza a la Trayectoria de Servicio Público.