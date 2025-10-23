Vara de Rey tendrá una zona de juegos infantiles

El Ayuntamiento de Ibiza ha puesto en marcha un plan de renovación y mejora de los espacios públicos destinados a los más pequeños, con una inversión global que supera los 450.000 euros. Las actuaciones incluyen la renovación integral del parque infantil Joan Marí Cardona, la instalación de nuevos juegos en Vara de Rey y la colocación de zonas de sombra en otros espacios del municipio.

La tercera teniente de alcalde y concejala de Obras, Blanca Hernández, ha explicado que las obras del parque Joan Marí Cardona comenzaron el pasado 8 de octubre y cuentan con un presupuesto de adjudicación de 205.082 euros, sobre un presupuesto inicial de licitación de 263.003 euros. Los trabajos, que tienen un plazo de ejecución de seis semanas, incluyen la renovación completa de las áreas de juego, la instalación de pavimentos de seguridad y el uso de materiales sostenibles adaptados a diferentes edades y necesidades.

Por otra parte, este jueves han comenzado los trabajos para la creación de una nueva zona infantil en Vara de Rey, uno de los espacios más emblemáticos del centro de la ciudad. Esta intervención tiene un presupuesto de adjudicación de 119.185 euros y se prevé que finalice en el plazo de una semana.

Hernández ha destacado que los nuevos elementos “respetan la estética y el carácter histórico de este lugar tan querido por residentes y visitantes, permitiendo que los más pequeños disfruten del entorno con seguridad y comodidad, sin alterar su esencia ni su valor patrimonial”.

Además, el plan municipal contempla la instalación de estructuras de sombra en los parques de Font i Quer y Platja d’en Bossa, con el objetivo de mejorar el confort de los usuarios. En Font i Quer, el presupuesto de adjudicación asciende a 37.004 euros, con un plazo de ejecución de cinco semanas desde el 10 de octubre.

En Platja d’en Bossa, la inversión alcanza los 62.998 euros con el mismo periodo de instalación. “Con estas nuevas zonas de sombra, hacemos que nuestros parques sean más accesibles y habitables durante todo el año, pensando especialmente en las familias y los niños”, ha señalado la concejala.

Hernández ha subrayado que todas estas actuaciones se enmarcan en el compromiso de Ibiza como ‘Ciudad Amiga de la Infancia’, un reconocimiento que distingue a los municipios que promueven los derechos y el bienestar de los niños y niñas.

En este sentido, el Ayuntamiento ha impulsado una iniciativa participativa con escolares de diferentes centros educativos para elegir los nombres de los parques infantiles del municipio. En el caso del parque de Joan Marí Cardona, los alumnos han decidido bautizarlo como 'La gran ciudad'.

“Queríamos que fueran los propios escolares quienes eligieran los nombres de sus espacios de juego, porque eso fomenta su participación y refuerza el sentimiento de pertenencia y comunidad”, ha concluido Hernández, quien ha adelantado que próximamente se presentará oficialmente esta iniciativa participativa.