¿Halloween navideño?

¿Halloween navideño? | DI

¿Halloween navideño? | DI

Que la Navidad cada vez "empieza antes" es más que una sensación. Este año, algunos ayuntamientos ibicencos, como el de Vila (en la imagen, la avenida de Ignasi Wallis, ayer), han comenzado a colocar la iluminación navideña incluso antes de la celebración de Halloween y Tots Sants. Para que luego digan que no son previsores.

