El Govern se marca como reto adaptar las infraestructuras "a la población residente actual" de Ibiza

Un estudio estructural de los últimos veinte años de Ibiza, elaborado por la dirección general de Economía y Estadística del Govern balear, alerta de la alta densidad demográfica que padece, de su alta dependencia del sector de los servicios y del turismo, y de que se ejerce una presión sobre sus recursos e infraestructuras mucho más elevada que en el resto de las islas.

Estos datos fueron analizados este jueves en una rueda de prensa ofrecida en la sede del Consell por el vicepresidente del Govern balear, el ibicenco Toni Costa, en la que señaló que el Ejecutivo se ha marcado un par de objetivos para paliar esta situación y, subrayó, para que "el crecimiento [económico] se transforme en más bienestar para los ciudadanos" de, específicamente, Ibiza.

Porque lo que ocurre ahora es todo lo contrario. La Pitiusas incrementan, año tras año, su producto interior bruto (PIB), pero la mayor parte de la población ni lo huele. Los datos ofrecidos en el estudio son buena prueba de ello: el PIB per capita de las Pitiusas es de 32.500 euros, por debajo de la media europea (36.000 euros) y 900 euros por encima de la española (31.600 euros). Es una situación que se prolonga desde hace 22 años, desde 2003, cuando se produjo el sorpasso de la renta europea. La economía de Ibiza crece y crece, pero la renta per capita no lo hace al mismo ritmo, explicó Costa. La razón es que hay más gente viviendo en la isla para repartir la riqueza creada, de manera que esta se diluye. En otras palabras: cada año hay más habitantes y, por tanto, tocamos a menos.

Baja productividad

Pero, hay otro motivo: la productividad de las Pitiusas es "estructuralmente inferior a la media europea", se indica en el estudio, que la fija en un nivel parecido al de 2019 "o similar al periodo 2009-2012". Para Catalina Barceló, directora general de Economía y Estadística, presente en la rueda de prensa, ese diferencial con Europa se explica por la composición sectorial de las Pitiusas, donde hay "un dominio ocupacional de servicios de escasa productividad y mucha estacionalidad, así como por la fuerte demanda laboral menos cualificada asociada al turismo intensivo".

Según Costa, es necesario "buscar las fórmulas para incrementar la productividad y que esta se traduzca en una mayor renta per capita", para lo cual sugiere que se creen puestos de trabajo que sean de alto valor añadido, con salarios y productividad más elevadas. Es decir, más ingenieros y consultores, y menos camareros.

Porque uno de los dos retos que se ha marcado el Govern para darle la vuelta a esta situación se encuentra la transformación económica de Ibiza, para lo cual considera necesario "incrementar la innovación y los instrumentos de monitorización" con el fin de responder a "las necesidades actuales y futuras de crecimiento y presión" demográficas, señaló Costa: "Por eso, desde el Govern estamos implantando el Territorio Balear Inteligente, con un plan de sensores que nos permitirán tener datos fiables para responder a las necesidades actuales y futuras con políticas eficaces". A su juicio, se precisa, además, más innovación tecnológica en el sector turístico, lo que permitiría incrementar su productividad.

Infraestructuras y servicios desbordados

El segundo objetivo es la "adaptación de las infraestructuras para la población residente actual", pues se encuentran desbordadas por la expansión demográfica, que ha sido constante y sostenida desde hace veinte años. Desde 2005, la población de Formentera ha crecido un 96,9% y la de Ibiza, un 73% (hasta las 158.000 personas), por un 37% la de Mallorca, un 36% la de Menorca, un 16,6% la de España y un 5% la de la Unión Europea. Costa puso un ejemplo que da idea de la magnitud de ese aumento demográfico: "Si Ibiza fuera un país, sería el que [proporcionalmente] más hubiera crecido del mundo, por delante de la India".

Esta situación supone "un reto estructural de primera magnitud, muy elevado, que requiere una respuesta de la Administración pública", según el vicepresidente del Govern. Por ejemplo, a las aludidas adaptaciones de los servicios públicos (léanse Sanidad, Educación y servicios sociales) e infraestructuras a la realidad demográfica, añadió "los bienes de inversión", es decir, la vivienda: "Más vivienda. Hay que dar una respuesta al crecimiento poblacional". Eso sí, hay que tomar otras medidas para que las soluciones que se adopten ahora sirvan también para "dentro de 20 años", para lo cual recordó que "hay que parar el insostenible crecimiento demográfico".

Más vivienda, pero "no más chalets"

"Son necesarias más viviendas para dar solución a los trabajadores que residen aquí desde hace más de cinco años", recalcó (sobre todo lo de cinco años) Vicent Marí, presidente del Consell de Eivissa. "Pero no necesitamos más chalés a precio libre, sino más viviendas plurifamiliares, y construir más en altura", remató Costa, que recordó que la isla es finita y no puede soportar mucha más presión constructiva ni demográfica.

En cuanto al estado de las infraestructuras y los servicios, Vicent Marí sostuvo que, en esos dos asuntos, "se llevan años de retraso y hay que ponerse al día".