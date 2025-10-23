El gasto turístico crece pese a que no aumentan los viajeros llegados a Ibiza

Ibiza es capaz de generar riqueza aunque reciba menos turistas. Es la conclusión que extrae el vicepresidente del Govern, el ibicenco Toni Costa, de los datos que aparecen en el Análisis de Coyuntura del tercer trimestre de Balears, que, por primera vez en la historia, fue expuesto este jueves en rueda de prensa celebrada en la sede del Consell de Ibiza, en vez de en Palma.

Según esas estadísticas, mientras han llegado a Mallorca un 2,6% más de turistas, así como un 5,5% más a Menorca, las Pitiusas sólo han experimentado un incremento mínimo, un 0,1%, es decir, ha estancado su crecimiento. El número de extranjeros ha crecido un 3,3% y el de españoles se ha reducido un 1,4%.

Pero, paralelamente, Ibiza y Formentera han liderado (hasta agosto) las subidas del gasto turístico por persona con un incremento del 4%, por encima del 3,1% de Mallorca y del 1,8% de Menorca. También han liderado el gasto por persona y día, con una variación anual hasta el mes de agosto del 13,2%. "Se ha logrado un gasto máximo en las Pitiusas manteniendo el número de turistas", resumió la directora general de Economía y Estadística, Catalina Barceló, que destacó que el sector turístico está "ganando más en valor que en volumen". "Este es el objetivo: contener el volumen y continuar creciendo en valor", añadió Costa.

Caída de las pernoctaciones sólo en las Pitiusas

En esos datos han comprobado que, por primera vez, hay una consolidación de la desestacionalización: el número de llegada de turistas durante los meses de temporada baja, de enero a mayo, se ha incrementado un 3,7%, mientras que los que vienen entre junio y agosto lo han hecho un 1,6%.

Eso sí, Ibiza y Formentera son las únicas islas en que han caído las pernoctaciones. Y bastante. De los 15,9 millones registrados hasta agosto de 2024 se ha pasado a los 14.7 millones este año, lo que supone un recorte del 7,5% (1,2 millones). El vicepresidente Costa detalló que "por primera vez en muchos años", cayeron las pernoctaciones en temporada alta (-1,4%), no así en la temporada media (+3,3%). E interpretó que estas cifras demuestran que Ibiza es "capaz de lograr más gasto incluso con menos pernoctaciones", si bien lo deseable es que con igual o menor número de turistas crecieran las pernoctaciones, pues supondría que habían tenido estancias medias más altas, que es lo que persigue el sector. Desgraciadamente, la estancia media sigue a la baja. El presidente del Consell, Vicent Marí, atribuye ese descenso de las pernoctaciones a la desaparición de 14.700 plazas turísticas ilegales de las plataformas on line.

3% de crecimiento en Ibiza y Formentera

La economía de Baleares creció, por sexto trimestre consecutivo, por encima del 3 % y presentó una mejora del 3,2 % en el segundo trimestre de 2025, el doble en comparación con la Unión Europea (1,6%) y superior al registrado de media en España, donde fue de un 2,8%. Por islas, todas registran importantes incrementos en el segundo trimestre del año, con Mallorca por delante (3,2%), seguida de las Pitiusas (3%) y de Menorca (2,1%).

“A nadie se le escapa que la economía balear muestra un envidiable dinamismo. Tiene un crecimiento robusto, contundente”

La economía balear, según Toni Costa es fuerte: "A nadie se le escapa que muestra un envidiable dinamismo. Tiene un crecimiento robusto, contundente". Y, además, la generación de puestos de trabajo alcanza "récords históricos".

Eso sí, el vicepresidente primero mostró su preocupación por el hecho de que Baleares presente una de las tasas de inflación más elevadas de España, con un 3,3 % en septiembre frente al 3% de media nacional. Asimismo, la inflación subyacente -que no incluye los componentes más volátiles, como alimentos frescos, bienes y servicios energéticos- se mantiene en niveles altos, un 2,8% en el archipiélago frente a un 2,4% en España.

Toni Costa: "No está bien que el delegado del Gobierno mienta" A juicio del vicepresidente del Govern, Toni Costa, "no está bien que el delegado del Gobierno en Balears [Alfonso Rodríguez] mienta". Le tacha de mentiroso después de que la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) asegurara que no opera en Balears y que España no ha solicitado su apoyo, poniendo en evidencia así al delegado del Gobierno, que la pasada semana, tras la visita de la presidenta del Govern a Bruselas para reclamar ante la Unión Europea la activación de Frontex en Baleares, declaró que esta ya operaba en las islas. Costa también se pregunta "por qué el Gobierno aún no ha pedido su despliegue en Balears".

Esa elevada inflación es, a juicio de la directora general de Economía y Estadísticas, "producto del dinamismo de la actividad económica", mayor que el de otras comunidades autónomas. Por ejemplo, los niveles de afiliación a la Seguridad Social en Balears están en máximos, con 639.100 cotizantes en septiembre, un 2,6% más que en 2024. Y la facturación del sector servicios “se mantiene en expansión, con un crecimiento hasta agosto del 8,3%”, elevado si se tiene en cuenta que el de España es, de media, del 2,8%.