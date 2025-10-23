El festival ‘Eivissa Clàssica 2025’ abre este domingo con un homenaje a Brasil y Bach

El Ayuntamiento de Eivissa ha presentado la tercera edición de ‘Eivissa Clàssica 2025’, que arranca este domingo 26 de octubre en Can Ventosa con el concierto ‘Bachianas Brasileiras’, un homenaje al diálogo entre el folclore brasileño y las formas barrocas de J. S. Bach. El programa inaugural, con obras de Heitor Villa-Lobos y Andrea Casarrubios —nominada a los Grammy—, marca el inicio de un recorrido musical que se extenderá hasta diciembre con seis conciertos que abarcan desde el Renacimiento hasta la creación contemporánea.

La concejala de Cultura y Patrimonio, Carmen Domínguez, ha destacado durante la presentación que "con esta tercera edición, 'Eivissa Clàssica' se consolida como un proyecto de referencia dentro de la oferta cultural de nuestra capital. Apostamos por el talento local, por una programación diversa y de calidad que acerque la música clásica a todos los públicos y apoye a nuestros músicos y creadoras”.

Producido por Eivissa Escènica y organizado por el Ayuntamiento, el festival propone un viaje musical de Bach a Piazzolla y de Monteverdi a Brahms, incorporando la mirada contemporánea de compositoras como Casarrubios y Garazi Zabaleta.

El programa del concierto de este domingo / Ajuntament d'Eivissa

Programa de ‘Eivissa Clàssica 2025’

26 de octubre · 19.00 h · Can Ventosa · ‘Bachianas Brasileiras’

Un homenaje al vínculo entre el folklore brasileño y las formas barrocas, con obras de Heitor Villa-Lobos y Andrea Casarrubios.

Músicos: Melinda Miguel, Paula Martos, Mónica Marí, Alejandra Quezada, Miquel Àngel Aguiló, Raquel Quiroga, Carlos Vesperinas, Rosa Cardona (violonchelos) e Isabel Albaladejo (soprano).

8 de noviembre · 19.00 h · Sala Capitular · 'Nightclub 1960'

Dedicado a Astor Piazzolla y su Historia del tango, con obras de Falla, Ginastera, Satie y Gershwin. Músicos: Miquel Tur (guitarra) y Carlos Vesperinas (violonchelo).

15 de noviembre · 19.00 h · Can Ventosa · ‘Does it Suit(e)?’

De la suite renacentista al jazz y Broadway, con piezas de Encina, Dowland, Bernstein y el estreno de Oxímoron, de Garazi Zabaleta, encargo del festival. Músicos: KamBrass Quintet.

23 de noviembre · 12.00 h · Sala Capitular · ‘Si dolce il tormento’

Un viaje por el Renacimiento y el Barroco con arias y sonatas de Monteverdi, Händel, Caccini, Dowland y Dussek, un recorrido entre el amor y la espiritualidad. Músicos: Isabel Albaladejo (soprano) y Assumpció Janer (arpa).

5 de diciembre · 20.00 h · Can Ventosa · ‘Solo Guitar’

Propuesta de Mar Sánchez, que combina piezas de su próximo álbum con obras de Bach, Piazzolla, Villa-Lobos y Hendrix, entre lo clásico y lo experimental. Músico: Mar Sánchez (guitarra).

14 de diciembre · 19.00 h · Can Ventosa · ‘Veus de llibertat i solitud’

Cierre del festival con obras de Brahms y Schumann, interpretadas por Lina Tur (violín), Federico Cuevas (trompa) y Llorenç Prats (piano).

Las entradas están disponibles por 8 euros en línea a través de ticketib.com y 10 euros en taquilla. Los estudiantes de música pueden solicitar invitaciones escribiendo a eivissaclassica@gmail.com.

Toda la información sobre los conciertos y los intérpretes está disponible en www.eivissaclassica.com.

‘Eivissa Clàssica 2025’ es una producción de Eivissa Escènica, organizada por el Ayuntamiento de Eivissa, con el apoyo de Perfumerías África, La Sirena, Fundación Abel Matutes, Dipesa, Fundación Pacha, Oli Ibiza, Gestoría Unidad, Patronat de Música, Imprempta Manonelles, Pantastic y Jazztabe.