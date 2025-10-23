Un coche embiste a un todoterreno de alta gama en un cruce de Ibiza

A primera hora de esta tarde dos vehículos se han visto implicados en una colisión en plena zona urbana en una de las calles del centro de Ibiza. El choque se ha producido en es Pratet, cuando un todoterreno de alta gama que circulaba por la calle Cabrera ha atravesado la perpendicular y otro coche lo ha embestido, empotrándolo contra la acera y haciendo saltar los airbags.

Una patrulla de la Policía Local se ha desplazado hasta el lugar para comprobar que no hubiera heridos, dato que aún se desconoce. Además, cerca de las 16 horas una grúa ha procedido a retirar los vehículos que obstaculizaban el paso.