Donativo de 28.088 euros a la Fundación Conciencia para apoyar a la infancia vulnerable de Ibiza y Formentera

Por tercer año consecutivo, CBbC Cala Bassa acogió el 4 de octubre la celebración de su cena solidaria a favor de la Fundación Conciencia, una cita que este año volvió a colgar el cartel de aforo completo y que ha permitido recaudar 28.088 euros, entregados recientemente a la entidad.

La velada reunió a más de 200 personas que disfrutaron de una noche de convivencia y generosidad. La recaudación total —que incluye la aportación de la rifa benéfica con obsequios donados por empresas de la isla— supera en 5.000 euros la cifra obtenida en la edición anterior, lo que supone un nuevo impulso al proyecto que esta organización pitiusa desarrolla para ayudar a niños en situación de vulnerabilidad de Ibiza y Formentera.

Durante el encuentro, la presidenta de la Fundación Conciencia, Marisina Marí, agradeció “la implicación constante de CBbC Cala Bassa y de todos los que, año tras año, hacen posible este evento tan necesario para seguir prestando servicios de apoyo esenciales a muchas familias”. Por su parte, Alba Pau, miembro de la entidad, destacó “la magia y la emoción de una noche diferente, solidaria y entrañable que cada edición nos deja momentos inolvidables”.

Protección de menores

La Fundación Conciencia trabaja en las Pitiusas contra el maltrato, la explotación, las agresiones y los abusos sexuales a menores, colaborando con familias, profesionales socio-sanitarios y jurídicos, fuerzas y cuerpos de seguridad y otras entidades del tercer sector. Además, impulsa mejoras en el sistema de protección de menores mediante propuestas legislativas, coordinación parental y programas formativos para familias y profesionales.

Con la entrega de este cheque, CBbC Cala Bassa reitera su compromiso con la infancia y con las organizaciones locales que trabajan por una sociedad más justa y solidaria, consolidando esta cena benéfica como una de las citas solidarias imprescindibles del calendario ibicenco.