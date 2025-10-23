Debate de estado del municipio de Ibiza. Unidas Podemos carga contra la gestión del PP: "No son semidioses"

La portavoz de Unidas Podemos (UP) en el Ayuntamiento de Ibiza, Guadalupe Nauda, criticó en el Debate sobre el estado del municipio de Ibiza, al igual que el PSOE, que el alcalde, Rafael Triguero, "no haya mencionado el estado de la ciudad" durante su exposición de 30 minutos.

En su turno de palabra, Nauda ha denunciado que el equipo de gobierno, del Partido Popular, dirija la capital "por un camino ideológico muy distinto al prometido en campaña". En este sentido, critica la "subida de impuestos que se eliminaban en campaña" y que el Ayuntamiento se haya "centrado" en barrios estratégicos del municipio "en función del tipo de ciudadano y del padrón electoral".

En varias ocasiones se ha referido a los vídeos que observa en las publicaciones de redes sociales del Consistorio y reclama: "No son semidioses, son personas que cobran un sueldo por gestionar".

"Falta de respuesta"

Como ejemplo, Nauda menciona el barrio de la Marina, donde considera que "se han realizado actuaciones personalizadas para mantener contentos a los que más ruido hacen". "Otros no han tenido respuesta a situaciones tan obvias como la falta de espacio para aparcar bicicletas, los ruidos constantes por obras que ahuyentaban a los viandantes, que produjeron pérdidas económicas, la gestión de residuos o el desconcierto y el malestar por el futuro del mercado", en referencia al Mercat Nou.

En esta línea, Nauda apunta al "abandono" que observa en el barrio de es Pratet, que fue "uno de los más afectados" por las recientes lluvias torrenciales; la "poca limpieza y mucha inseguridad" que señala que hay en Platja d'en Bossa; o los pocos avances que observa en ses Figueretes, donde indica que "se ejecutó el proyecto del paseo marítimo correspondiente a la legislatura pasada y poco más".

Asimismo, Nauda lamenta que "a día de hoy no se haya sabido dar una solución real" al problema de la vivienda en Ibiza y, como también hizo el Partido Socialista, reprueba que el Consistorio se niegue "a declarar Ibiza como Zona Tensionada".