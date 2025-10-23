Debate sobre el estado del municipio de Ibiza: El alcalde advierte de que no permitirá asentamientos la próxima temporada

El Ayuntamiento de Ibiza lanza "un mensaje claro" a las personas que estén establecidas en asentamientos ilegales del municipio o "quieran volver a establecerse" de cara a la próxima temporada de verano: "Que se vayan haciendo a la idea de que, desde esta institución, no se van a normalizar ni permitir los asentamientos como forma de vida", advirtió el alcalde, Rafael Triguero, durante el Debate sobre el estado del municipio celebrado este miércoles.

Triguero apuntó a la vivienda como "el gran reto que define este mandato" y señaló que "el problema de los asentamientos viene de la falta de pisos y casas que hay en la isla". Por este motivo, insiste en que "la calle, los solares y las parcelas no pueden ni deben ser una vivienda ni una forma de vida". Con el mensaje de que se actuará "con firmeza, contundencia, pero también la sensibilidad necesaria para atender a estas personas", Triguero recordó algunos de los proyectos y promociones que el equipo de gobierno, del Partido Popular, ha "reactivado" en los últimos meses.

Entre ellos, figura la construcción de 24 viviendas en el solar de Isidor Macabich, que servía de almacén municipal y estaba cedido al Ministerio de Interior hasta febrero de 2025, momento en el que se acordó su recuperación. Según explica ahora Triguero, las viviendas que se construyan en este lugar estarán destinadas a jóvenes de entre 18 y 35 años del municipio.

Vivienda para jóvenes

Estos hogares se incorporarán al Plan Integral de Vivienda 'Ibiza, una ciudad para vivir', que contará con 1.026 pisos "más tres soluciones habitacionales durante el mandato", añadió Triguero. En esta línea, citó las obras que están "a punto de concluir" en los dos locales de sa Penya que se convertirán en viviendas a los que hay que sumar seis pisos para jóvenes y familias vulnerables en el edificio municipal de la plaza de sa Drassaneta, el antiguo Fablab. Triguero avanzó que estas, "habrán concluido a principios de 2026".

En la suma de estas casas, según enumeró Triguero, también se incluye la promoción de 60 Viviendas de Protección Oficial (VPO) que están en construcción en la avenida de Isidor Macabich y que la conselleria balear de Vivienda prevé que esté terminada en 2027. También se incluyen las 532 viviendas proyectadas en Ca n'Escandell, que Triguero señaló que "habían quedado paralizadas y ya están en fase de replanteo". Por otro lado, figuran las otras 80 VPO (15 en la calle Vicent Serra y 65 en la calle Es Cubells de Ibiza) que se esperan construir tras la aprobación unánime en el pleno de agosto de Vila para ceder ambos solares al Institut balear de la vivienda (Ibavi), dependiente del Govern balear.

En este Plan Integral también se tienen en cuenta los 300 pisos en régimen de alquiler que se tienen que construir: 157 en el solar que ahora ocupa la Escuela de Adultos, en el antiguo colegio de sa Bodega, y 144 en una parcela en la calle Sant Francesc de ses Salines, en Platja d'en Bossa. En el pleno del pasado mes de septiembre se aprobó definitivamente liberar estos dos terrenos de su condición de dominio público para que puedan acoger dos promociones de Viviendas a Precio Limitado (VPL) y se anunció que en el pleno de octubre se trataría de ratificar la cesión de estos suelos al Ibavi. Cabe recordar que en ambos casos, se recurrirá a la fórmula conocida como build to rent (construir para alquilar), en la que una empresa se encarga de construir los bloques de pisos y gestionar los alquileres durante un periodo de concesión.

Viviendas por habilitar

Junto a estas casas, Triguero agregó que cabría incluir "la vivienda que se encuentra ocupada en la avenida de la Pau, al lado de la E-10", en referencia a la finca municipal situada en el número 262 de esta calle y conocida como 'Parc PU-4'. El pasado mes de junio, el Consistorio acordó iniciar el procedimiento de 'recuperación de posesión' para hacer posible el lanzamiento que todavía está pendiente. Tras éste, Triguero dijo que se espera rehabilitar la vivienda "gracias a un convenio con el Consell de Ibiza".

Por último, criticó que la Corporación "sigue sin saber por parte del Gobierno de España" lo que ocurre con el solar anexo a la comisaría de la Policía Nacional, también en avenida de la Paz, "y la posibilidad de desarrollar vivienda pública para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado". Así, clamó: "Queremos que quien trabaja en Ibiza, pueda vivir en Ibiza".