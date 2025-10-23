Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un coche vuelca en la carretera de Sant Antoni y provoca retenciones en hora punta

El vehículo, que quedó con las ruedas hacia arriba, ocupaba los dos carriles de la calzada

Redacción Digital

Redacción Digital

Ibiza

Un vehículo Citroën Xsara de color oscuro ha volcado poco antes de las 14 horas en la carretera de Sant Antoni, tras impactar contra la mediana. El coche quedó atravesado entre los dos carriles, lo que provocó importantes retenciones en la vía en hora punta.

Hasta el lugar del siniestro se desplazaron varias patrullas de la Guardia Civil de Tráfico y un equipo de Grúas Ibiza, que consiguió retirar el vehículo con una grúa pluma para restablecer la normalidad en la carretera.

Los agentes del equipo de atestados de la Guardia Civil se han hecho cargo de la investigación con el objetivo de determinar las causas exactas del accidente.

