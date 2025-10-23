La 'casita en una cueva' de Ibiza: tiene habitación, despensa y barbacoa frente al mar

Viajar barato es una tendencia al alza, y las redes sociales se han convertido en una fuente inagotable de ideas para hacerlo, aunque esto no significa que siempre cumplan con la normativa. Desde cómo encontrar vuelos a precios mínimos hasta dormir gratis en lugares insólitos, muchos creadores de contenido comparten trucos para disfrutar del mundo con poco presupuesto.

Una de ellas es Noa Ruiz, una joven tiktoker que enseña a sus seguidores cómo aprovechar al máximo cada viaje gastando lo menos posible. En uno de sus vídeos más recientes, publicado en su cuenta de TikTok, Noa presenta lo que llama "nuestra casita de hoy en Ibiza": una cueva junto al mar que acondicionó durante una escapada a la isla.

En las imágenes muestra los diferentes espacios del lugar mientras comenta: "Esta es la puerta de entrada", señalando un tronco de madera que hace de improvisado marco. Luego continúa el recorrido enseñando una pequeña nevera, donde guardan alimentos, y una "despensa" con utensilios, ollas, agua, sábanas y hasta tiendas de campaña.

La joven también enseña el rincón donde pasaron más tiempo, ambientado con velas, incienso, palosanto, pareos y cojines que hacen las veces de camas. En otra parte de la cueva se encuentra una "caja de mensajes" para dejar notas, y en el exterior, frente al mar, una zona de barbacoa con parrilla, lo que completa su alojamiento improvisado.

Lo que no se sabe es si todos esos enseres los ha llevado la propia Noa allí... o si ya estaban en la cueva. En los comentarios, algunos usuarios preguntan si las autoridades intervinieron por acampar en un espacio natural. Ruiz aclara: "Fuimos para un día, no vivimos allí". Además, subraya un mensaje que repite en sus vídeos: "Lo más importante es dejar el lugar igual o mejor de como lo has encontrado".

El vídeo ha generado curiosidad entre quienes buscan formas alternativas de viajar sin gastar demasiado, y también debate sobre los límites entre la aventura, la sostenibilidad y el respeto por los entornos naturales. No se permiten el vivac, ni la acampada, ni la pernocta al aire libre sin autorización. Cabe recordar que no está permitido acampar ni hacer vivac libremente en Baleares, especialmente en espacios naturales protegidos, ya que está prohibido y puede acarrear multas. En su lugar, puede acampar en campings autorizados, según la normativa balear.