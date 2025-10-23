Casas okupadas que se venden más baratas en Ibiza

Comprar una vivienda okupada puede resultar considerablemente más barato que adquirir una libre. Muchos propietarios, ante la dificultad y el coste de iniciar procesos judiciales, optan por vender los inmuebles con ocupantes en su interior. En Ibiza, el portal inmobiliario Idealista anuncia actualmente tres propiedades en esta situación con precios rebajados respecto al mercado.

La primera se encuentra en ses Païsses (Sant Antoni), en la calle Ginebres. Se trata de un piso de 98 metros cuadrados, con tres habitaciones y sin ascensor, a la venta por 280.000 euros, frente a los 330.000 euros en los que se estima su valor real. El precio por metro cuadrado es de 2.857 euros, por debajo de la media del municipio.

Según el anuncio, publicado por la inmobiliaria Century 21, “el inmueble se encuentra actualmente ocupado. En su momento, los actuales ocupantes iniciaron un proceso de compra con señal de arras, pero no formalizaron la operación ni continuaron los pagos. No es posible realizar visitas ni solicitar financiación hipotecaria; la compraventa debe realizarse al contado”, detalla la oferta.

Piso okupado en Ses Païsses. / idealista

La segunda vivienda okupada en venta es un chalé en la Venda de Safragell (Sant Joan), gestionado por Solvia, con un precio de 790.000 euros. La casa cuenta con 111 metros cuadrados construidos sobre un terreno de 1.047 metros cuadrados y dispone de una única habitación. El metro cuadrado asciende a 7.117 euros.

El anuncio especifica: “Oportunidad solo para inversores. El activo se encuentra ocupado por persona sin justo título. Debido al estado ocupacional del inmueble, no se pueden realizar visitas”.

El tercer inmueble, también comercializado por Solvia, se sitúa en la calle Carles III de la ciudad de Ibiza. Tiene 104 metros cuadrados, una habitación y no dispone de ascensor. Su precio parte de 371.000 euros, lo que supone 3.567 euros por metro cuadrado.

Las tres viviendas comparten una misma realidad: la imposibilidad de acceder a su interior y la obligación de pagar al contado.

A nivel autonómico, Cataluña concentra el 39% de todas las viviendas okupadas a la venta en España, según un estudio de Idealista, seguida de Andalucía (22%) y la Comunitat Valenciana (11%). Baleares, con su 2%, se sitúa en un grupo intermedio junto a Canarias (3%) y Castilla-La Mancha (4%).