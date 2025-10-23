70 camiones de posidonia para proteger las playas de Sant Josep de temporales

A las ocho de la mañana de este miércoles los ibicencos más madrugadores disfrutan de un bonito amanecer en Platja d'en Bossa. Algunos aprovechan estos primeros rayos de luz para hacer deporte, otros pasean a sus perros, que corren libremente disfrutando del poco gentío de estas horas y época del año, y otros comienzan a montar las hamacas luchando contra los mosquitos. Sin embargo, hay un grupo para los que la jornada ha comenzado muchísimo antes de que salga el sol incluso. Son los operarios del Ayuntamiento de Sant Josep encargados de devolver la posidonia a la costa, con el fin de proteger los arenales de las playas ante los temporales del invierno.

Desde la madrugada del lunes al martes de esta semana, en un horario de 2 a 9 de la mañana, estos profesionales depositan de nuevo la posionia retirada antes del inicio de la temporada turística. Lo hacen a estas horas para no interferir con la actividad de la gente en la playa. "Hacerlo más tarde podría ser peligroso para los usuarios", explican los operarios. Felicia Bocú, concejala de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Litoral del Ayuntamiento de Sant Josep, lo corrobora, y explica la importancia de realizar estas labores todos los años para preservar la playa. "Somos muy conscientes de que si no lo hacemos, en unos años ya no tendremos playa", afirma.

En total, serán cerca de 70 camiones que descarguen posidonia sobre Platja d'en Bossa, cada uno de ellos con una capacidad de unos 12 metros cúbicos, lo que implica poder transportar entre dos y tres toneladas de posidonia por trayecto. "Medimos la cantidad en camiones más que en toneladas, ya que el peso varía mucho de si la posidonia está mojada o no", explica Bocú. Además de en Platja d'en Bossa, el Ayuntamiento está actuando también en la playa de Pou des Torrent, y en las playas de Punta d'en Xinxó y s'Estanyol. Aunque en estas dos últimas, en coordinación con los pescadores de la zona, la devolución de la posidonia se realizará más adelante para no interferir en la pesca del moixó.

Operario trabaja en la devolución de la posidonia / D.I.

La campaña de devolución de arena en el litoral de Sant Josep, que finalizará sus trabajos el 30 de octubre, ha comenzado un poco antes este año. "Aunque el tiempo sigue siendo maravilloso y todavía hay turistas, consideramos que es muy importante devolver esta barrera natural que tenemos", cuenta la concejala.

Posidonia retirada antes de Semana Santa

La posionia que ahora se está devolviendo se retiró de las playas antes de Semana Santa, a mediados de abril. No todos los años se retira de las mismas playas, sino que depende de cómo hayan afectado los temporales del invierno en ellas. "La mayoría son playas urbanas con grandes arenales, que soportan más presión, por lo que es muy importante devolver la posidonia para protegerla", afirma. Una vez retirada, la posidonia se deposita en diferentes zonas de acopio con las que cuenta el Consistorio, siempre próximas a las playas de origen de las que se ha retirado la planta. "La idea es garantizar que así siempre se devuelve la posidonia a su playa de origen", argumenta Bocú.

Los beneficios de la posidonia en el litoral y ecosistema marino son abuntantes: es un gran productor de oxígeno, protege la arena de las playas y ser un actor clave en la biodiversidad de la zona, al ser zona de cría, alimentación y protección para muchas especies. Entre todas estas bondades, tiene una función esencial en la regeneración de los litorales, ya que "al descomponerse, junto con restos de crustáceos y otros sedimentos, forma nueva arena", cuenta Bocu.

Barrera de posidonia en Platja d'en Bossa / Ayuntamiento de Sant Josep

10% para la agricultura y ganadería

De toda la posidonia que el Ayuntamiento tiene almacenada desde antes de Semana Santa, el 90% se devolverá al litoral. El 10% restante el Consistorio planea donarlo a agricultores y ganaderos del municipio para su uso propio. "Nos lo piden mucho para el uso en la ganadería y agricultua tradicional", afirma Bocú.

Una parte también se destinará al Centro de Protección de Animales Domésticos de Sant Josep (Cepad) y a iniciativas educativas en colegios. "En el Cepad nos piden muchas veces posidonia para hacer camas a los animales. Tenemos allí caballos y ovejas a las que les viene muy bien. Y algún cole como Es Vedrà nos la piden bastante para sus huertos, están muy concienciados con la sostenibilidad y el medio ambiente", comenta la concejala.

Concienciar a turistas y residentes

A pesar de los beneficios de la posidonia para la costa y el medio ambiente, son muchos quienes todavía la ven como una molestia en las playas. "Hay mucha gente que la vincula con suciedad y poco cuidado", lamenta José Manuel Valera, educador ambiental del grupo Herbusa, encargado de la devolución de la posidonia a Platja d'en Bossa. "En este caso la posidonia se va a dejar aquí a modo de barrera, no se a a esparcir. De esta manera nos ayuda a frenar la pérdida de arena y a conservar las playas de las islas", explica Valera.

Operarios cargan un nuevo camión de posidonia en un acopio cercano a Platja d'en Bossa / D.I.

Junto a su equipo, Valera trabaja todos los veranos en la concienciación de residentes y turistas sobre la importancia de la posidonia. En diversas playas del municipio, montan un stand informativo y recorren los arenales informando a la gente sobre lo que es. "Lo que vemos es que hay mucho desconocimiento. Nos dicen que la playa está sucia o descuidada porque ven la posidonia acumulada, pero no saben que está cumpliendo una función allí", añade el educador.

Además de jornadas de sensibilización sobre la posidonia, Valera también realiza campañas sobre la limpieza de la playa, para concienciar a la gente de dejar las playas igual o más limpias de las que las encontraron y llevarse consigo los residuos generados.