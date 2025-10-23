Los baleares necesitan casi 90.000 euros más que hace un año para comprar vivienda

El presupuesto medio destinado a la compra de vivienda en Baleares ha aumentado un 60% en el último año, pasando de 147.391 euros en 2024 a 236.205 euros en 2025, según el III Observatorio del Mercado Inmobiliario elaborado por la UCI (Unión de Créditos Inmobiliarios).

Este incremento de 88.814 euros sitúa al archipiélago entre las regiones con mayores previsiones de gasto para acceder a una vivienda, junto a Madrid y Cataluña, y muy por encima de la media nacional, donde el presupuesto medio ha crecido un 15%, hasta los 200.738 euros.

Compradores mayores de 55 años

El estudio refleja una brecha generacional significativa: los compradores mayores de 55 años destinan 56.417 euros más que los jóvenes a la adquisición de vivienda, lo que supone un 32% de diferencia.

Según la UCI, este dato responde al mayor nivel de ahorro y estabilidad financiera de los perfiles sénior, frente a la precariedad laboral y salarial que sufren los más jóvenes.

Aunque la vivienda habitual sigue siendo la principal motivación de compra para el 70% de los compradores, el informe constata un ligero repunte de la compra por inversión (11%), especialmente entre quienes declaran ingresos superiores a 30.000 euros brutos anuales.

“La vivienda sigue siendo un valor seguro y un proyecto vital a largo plazo, pero el contexto actual plantea importantes desafíos de accesibilidad y asequibilidad”, señala Lorena A. Zenklussen, directora comercial de UCI.

El piso con terraza, el favorito

La tipología de vivienda más buscada continúa siendo el piso, con un 53% de las preferencias, aunque ganan terreno los pisos con terraza (27%) y las casas unifamiliares (32%), sobre todo en zonas rurales o municipios pequeños.

En cuanto a distribución, las viviendas de tres dormitorios siguen siendo las más demandadas, seguidas de las de dos habitaciones.