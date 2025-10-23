Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aparcar se complica en Ibiza: cierra el parking disuasorio junto al Mestral

El Ayuntamiento clausura el espacio por trabajos de mantenimiento y mejora tras las lluvias

Cierre temporal del aparcamiento disuasorio de Pou Sant en Vila

Redacción Digital

Ibiza

Aparcar en la ciudad de Ibiza es una tarea muy complicada. Desde hoy, un poco más aún, ya que a primera hora de la mañana de este jueves cierra el estacionamiento Es Pou Sant 1, ubicado en el solar que hay junto al colegio Mestral, donde antiguamente se instalaba la feria de Navidad. El Ayuntamiento de Ibiza había anunciado su cierre para abordar trabajos de mantenimiento y mejora. Desde las últimas lluvias el suelo de esta zona de aparcamiento gratuito, una de las más grandes de la ciudad, había empeorado.

Se trata, según indica el Consistorio, de un cierre "temporal" debido al deterioro que ha sufrido el espacio tras el paso de las danas 'Ex Gabrielle' y 'Alice', con grandes encharcamientos que afectaron a buena parte de la superficie. Los profundos baches complican la circulación de los vehículos. Se desconoce el tiempo que el aparcamiento, en el que caben centenares de vehículos, permanecerá cerrado, ya que el Ayuntamiento no ha informado de la duración exacta de los trabajos.

Este cierre supone un dolor de cabeza para quienes aparcan habitualmente fuera de la ciudad. Y es que, además, en el disuario que hay justo enfrente, pegado al primer cinturón, ha quedado tan afectado por las lluvias y el barrizal que parte de él está inservible, lo que reduce aún más las plazas de aparcamiento.

