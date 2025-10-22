Vuelve el concurso más deseado de la Pimeef: 9.000 euros para gastar en un solo día en Ibiza

La Asociación de Comercio de la Petita i Mitjana Empresa d'Eivissa i Formentera (Pimeef) pone en marcha la decimosexta edición de su popular campaña comercial de Navidad. Este año, sin embargo, llega con sorpresa y es que en vez de 6.000 euros para ganar en un día, el ganador dispondrá de 9.000 euros. Esta iniciativa, que cuenta con la colaboración del Consell de Ibiza y los ayuntamientos de la isla, busca dinamizar el consumo del pequeño comercio durante la época navideña.

La campaña arrancará el viernes 28 de noviembre de 2025, coincidiendo con el Black Friday, y se prolongará hasta el 5 de enero de 2026. En total, se repartirán 60.000 boletos entre los establecimientos adheridos para que los clientes puedan participar en el sorteo del premio principal: 9.000 euros para gastar en un solo día en los comercios participantes.

Un impulso al comercio local

El propóstio de este proyecto es incentivar las compras en los comercios de proximidad, además de ofrecer una alternativa atractiva frente a las grandes plataformas de venta. Cada establecimiento dispondrá de talonarios de 100 boletos por los que deberán pagar 20 euros a la Pimeef, que entregará a sus clientes por las compras realizadas, en la cantidad y condiciones que considere adecuadas.

Los boletos llevarán impreso el logotipo de LUMINIQ, el comercio en el que el ganador del año pasado había sellado el boleto que le trajo suerte. Los clientes deberán rellenarlos con su nombre y número de teléfono para participar en el sorteo.

Sorteo y condiciones del premio

El sorteo se celebrará el viernes 9 de enero de 2026 en la sede de Pimeef, y contará con la presencia de medios de comunicación y representantes institucionales. La elección del boleto ganador se realizará a través del sistema de la mano inocente. El encargado será el niño o niña que gane el Concurso Infantil de Felicitaciones Navideñas de Pimeef.

El afortunado obtendrá un saldo virtual de 9.000 euros, que deberá gastar en los comercios adheridos, con un mínimo de 300 euros y un máximo de 900 euros por establecimiento. El día de las compras, preferiblemente durante enero, lo acordará el ganador con la Pmeef. Como todos los años, los medios locales podrán seguir al agraciado durante la mañana de compras.

Cómo participar

Los comercios interesados pueden recoger sus talonarios en la sede de Pimeef a partir del miércoles 22 de octubre, o reservarlos llamando al 971 30 29 11.

La participación en la campaña implica la aceptación de las bases y condiciones, disponibles en la sede de Pimeef, situada en avenida d’Espanya, 20, 1º, Eivissa.

Pimeef Comercio difundirá la campaña a través de sus redes sociales, en Instagram y Facebook, donde también se anunciará el nombre del ganador una vez confirmado.