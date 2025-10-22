Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vox en el debate de estado del municipio de Ibiza: "La limpieza no es un problema nuevo pero sí persistente"

Héctor Rubén Andrés Delgado pide revisar "puntos críticos" de la ciudad para evitar que "el agua vuelva a perjudicar"

Intervención de Vox en el Debate de estado del municipio de Ibiza

Intervención de Vox en el Debate de estado del municipio de Ibiza / J.A. Riera

Estela Torres Kurylo

Estela Torres Kurylo

Ibiza

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Ibiza, Héctor Rubén Andrés Delgado, remarcó durante el Debate de estado del municipio que la mejora de la movilidad y los aparcamientos "siguen siendo una de las grandes asignaturas pendientes".

Lo mismo consideró sobre la limpieza del municipio al decir que "no es un problema nuevo pero sí persistente", por lo que criticó la "sensación de desorden y abandono". También pidió revisar "puntos críticos" para evitar que "el agua vuelva a perjudicar", en referencia a las últimas tormentas.

