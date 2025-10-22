Vox en el debate de estado del municipio de Ibiza: "La limpieza no es un problema nuevo pero sí persistente"

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Ibiza, Héctor Rubén Andrés Delgado, remarcó durante el Debate de estado del municipio que la mejora de la movilidad y los aparcamientos "siguen siendo una de las grandes asignaturas pendientes".

Lo mismo consideró sobre la limpieza del municipio al decir que "no es un problema nuevo pero sí persistente", por lo que criticó la "sensación de desorden y abandono". También pidió revisar "puntos críticos" para evitar que "el agua vuelva a perjudicar", en referencia a las últimas tormentas.