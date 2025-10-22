Urología del hospital de Ibiza alcanza, por primera vez, los seis especialistas

El Hospital Can Misses refuerza su servicio de Urología con la incorporación de la doctora Silvia Juste Álvarez, que eleva a seis el número de especialistas del equipo. Es la cifra más alta alcanzada por este servicio desde su creación, destacan desde la gerencia del Área de Salud de Ibiza y Formentera.

Con la llegada de Juste, la plantilla queda formada por el doctor Diego Alonso, jefe del servicio, y los doctores Fernando García Montes, Thomas Waerkerle, Enrique Antonio Fes y Lorena Fernández. Eso sí, al encontrarse uno de los profesionales de baja, el servicio cuenta con cinco urólogos operativos.

La nueva especialista, licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Zaragoza, se formó en Urología en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, donde ha ejercido hasta su incorporación al centro ibicenco. Su experiencia abarca la patología renal, uretral, vesical y prostática, tanto en su vertiente benigna como oncológica, así como la andrología, la litiasis y la cirugía pediátrica.

Entre sus habilidades quirúrgicas destacan la endoscopia oncológica, la cirugía laparoscópica y robótica, el trasplante renal, la andrología y la cirugía reconstructiva. Además, cuenta con un máster en Integración del conocimiento médico por la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) y otro en Medicina estética, nutrición y antienvejecimiento por la Universidad a Distancia de Madrid (Udima).

Casi 5.000 consultas y 383 operaciones en 2025

El servicio de Urología del Hospital Can Misses mantiene una intensa actividad asistencial, recalca la gerencia. Desde enero hasta mediados de octubre de 2025, el equipo ha atendido 4.915 consultas externas, de las cuales 1.317 fueron primeras citas y 3.598 revisiones o consultas sucesivas.

En el mismo periodo, los urólogos han realizado 383 intervenciones quirúrgicas, con 304 programadas y 79 de carácter urgente.

Durante todo el año 2024, el servicio registró 7.756 consultas y 531 operaciones, consolidándose como una de las áreas quirúrgicas con mayor volumen de actividad del hospital.