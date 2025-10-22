Tres horas para liberar el dedo de un niño de una bici estática: el curioso servicio de los bomberos de Ibiza

Los bomberos del Parque Insular de Ibiza acudieron este martes por la noche al Hospital Can Misses para realizar un curioso servicio: ayudar a un niño que tenía un dedo atrapado en el agujero del sillín de una bicicleta estática.

El niño, de unos 7 años, había metido el dedo en el agujero del tornillo que sirve para regular la altura de la bicicleta y no podía sacarlo. Su padre desmontó el sillín y lo llevó a Urgencias del hospital, donde llegó sobre las 20.15 horas, según informan desde el Área de Salud de Ibiza y Formentera (Asef). Una vez allí, cuando los sanitarios vieron que no conseguían liberarlo, se dio aviso a los bomberos.

El servicio se inició en torno a las 21.20 horas y no fue hasta tres horas después, sobre la medianoche, cuando lo dieron por finalizado, según explican desde el Parque Insular. "Fue algo complicado porque el pequeño se movía mucho", apuntan. Los bomberos utilizaron una sierra de sable, galgas metálicas y diferentes herramientas de corte. Finalmente, trabajando en colaboración con el equipo sanitario consiguieron liberar el dedo del niño.

El niño tenía un traumatismo en un dedo del pie derecho y recibió el alta tras ser atendido, apuntan desde Asef.