La torre de ses Portes pierde parte de su fachada tras las lluvias

La emblemática torre de ses Portes, un Bien de Interés Cultural datado en el siglo XVI y ubicado en el extremo sur de Ibiza para proteger la zona salinera y el paso de es Freus, ha perdido parte de su fachada, al parecer por efecto de los últimos temporales.

Como se aprecia en la imagen que ilustra esta noticia, cedida por una lectora, esta estructura defensiva presenta un importante agujero después de sufrir un desprendimiento; las piedras que componían su estructura han quedado esparcidas en el suelo en un espacio delimitado desde hace unos días por vallas de plástico.

El informe técnico redactado por un arquitecto por encargo de la empresa Ibifor, propietaria de la torre, desveló en noviembre del año pasado una serie de deficiencias que, advertía, se debían subsanar «con la mayor brevedad posible».

El Consell de Ibiza explicó entonces que este estudio de daños ya había llegado al departamento insular de Patrimonio y que sus conclusiones, «cuadran con el diagnóstico que se realiza de la torre». «El estudio técnico determina que no hay riesgo de que la torre caiga inmediatamente», indicó entonces la institución.