Estos son los municipios más ricos de Ibiza

Ibiza está en la parte alta de la clasificación por municipios españoles en cuanto a renta neta media anual por persona. Según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en su 'Atlas de distribución de la renta de los hogares de 2023', la isla arroja una cantidad media de 16.768 euros por habitante, considerada como una renta alta. Una cifra que es un 10% superior a la media nacional, que se sitúa en 15.036 euros y que ha crecido un 6,9 por ciento respecto a 2022. La isla también se sitúa un 4% por encima de la media balear, que asciende a 16.118 euros.

El estudio, que ofrece datos por municipios, sitúa a Sant Josep como la localidad con la renta más alta de la isla, con 17.830 euros. Le sigue Ibiza ciudad, con 17.493 euros, y en tercer lugar aparece Santa Eulària, con 16.994 euros de renta media por habitante. El cuarto puesto lo ocupa Sant Joan, con 16.031 euros, mientras que Sant Antoni es el municipio más pobre, con 15.493 euros de renta media.

Formentera

Formentera supera a todas las rentas de su isla vecina con una media de 18.860 euros por persona, una cifra sólo superada por Guipúzcoa -hay que tener en cuenta la importante diferencia poblacional-, en el listado de provincias, aunque muy lejos de los 30.524 euros de Pozuelo de Alarcón (Madrid), que figura en el listado de municipios con más de 2.000 habitantes.

Si se analiza el conjunto de Baleares, el 7,5% de habitantes presenta una renta media baja, mientras que un 43,3 y un 49,3% tienen una renta media alta y alta, respectivamente. Por renta media baja se entienden cifras de entre los 12.506 y los 14.109 euros; la renta media alta va de los 14.110 a los 16.112 euros. Finalmente, la renta alta se sitúa entre los 16.113 a los 30.524 euros.

El estudio del INE ofrece información sobre la renta de las personas y hogares en función de su distribución geográfica a partir de datos de la Agencia Tributaria y las administraciones tributarias de País Vasco y Navarra. Esta estadística tiene en cuenta los ingresos de cada hogar en función de los habitantes que viven en él y no sólo del contribuyente.