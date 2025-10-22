«Son ejemplos de trabajo bien hecho. Su éxito es un éxito compartido»

Antes de la entrega de los Premis Diario de Ibiza, Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica, interviene para recordar que con estos galardones se reconoce «a personas, empresas y entidades que, con su talento, su esfuerzo y su compromiso, contribuyen a hacer de Ibiza un lugar mejor». Son, recalca, «ejemplos que inspiran, que nos recuerdan que el futuro se construye cada día, con trabajo, con creatividad y con ilusión». Cada uno de los galardonados en estos premios representan, ha dicho: «Lo mejor de nuestra sociedad pitiusa. Son ejemplos de trabajo bien hecho. Su éxito es, en realidad, un éxito compartido».

«Un periódico -añade Moll- se debe a la sociedad en la que está arraigado. Y es precisamente en noches como esta cuando ese vínculo entre el Diario de Ibiza y su comunidad se hace más visible y más fuerte». En este sentido, no olvida las recientes inundaciones que sufrió la ciudad de Ibiza: «Quiero aprovechar este momento para expresar nuestro reconocimiento a todos los efectivos que se volcaron en ayudar a los afectados y trabajaron denodadamente para recuperar cuanto antes la normalidad, y mostrar también nuestra solidaridad con todas aquellas empresas y particulares que sufrieron daños y pérdidas de todo tipo, a las que queremos trasladar desde aquí nuestro afecto y nuestro apoyo».

Con sentido orgullo, recuerda que Es Diari, fundado en 1893, «es uno de los más veteranos de España» y que sigue fiel a la misma misión con la que publicó sus primeras páginas». Ofrecer información rigurosa, contrastada y de calidad, que ayude a los ciudadanos a comprender su entorno y a formarse su propia opinión».

Ciento treinta años en los que el periódico ha vivido continuas transformaciones para adaptarse a las inexorables innovaciones tecnológicas: «La forma de informar ha cambiado por completo, pero la esencia del periodismo sigue siendo la misma: contar las cosas que interesan a la gente». El diario afronta ahora una nueva etapa que será «apasionante», asegura: «La inteligencia artificial, la multiplicidad de plataformas y el consumo digital instantáneo plantean enormes retos… pero también oportunidades. La tecnología no sustituye al periodismo, lo impulsa. Nos permite llegar más lejos, conocer mejor a nuestros lectores y ofrecerles contenidos cada vez más útiles, más cercanos y más humanos».