Un residente en Baleares necesita 60,8 años para comprar una vivienda, según el CES
La media nacional se situada en 29,7 años
EFE
Un residente en Baleares necesita 60,8 años de salario íntegro para poder adquirir una vivienda si destina el 30 % de la renta familiar, según recoge la memoria anual del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (CES) correspondiente al año 2024, presentada este miércoles en el Parlament balear.
Esta cifra supone casi el doble de la media nacional, situada en 29,7 años, y evidencia las dificultades de acceso a la vivienda que padecen los residentes del archipiélago, que es "extremadamente elevado", según este estudio.
El informe del CES señala que Baleares se mantiene como la comunidad autónoma con mayor esfuerzo financiero para acceder a una vivienda, tanto en compra como en alquiler, debido a la combinación de precios muy elevados, salarios contenidos y fuerte presión demográfica.
El índice de precios de la vivienda experimentó el año pasado un aumento interanual del 6,6 %, un porcentaje que es del 11,5 % en el caso de las casas nuevas, duplicando su coste respecto a 2015. Las Islas Baleares lideran la estadística estatal con subidas constantes desde 2013.
- La Aemet vuelve a activar la alerta amarilla en Ibiza y Formentera
- Un joven revela sueldo, horario y ahorros tras hacer temporada en Ibiza: 'Si vas a tocarte los huevos, olvídate
- Nueva alerta de la Aemet para este sábado en Ibiza: se esperan lluvias intensas
- La Feria del Calamar de Ibiza ya tiene fecha y celebrará el 20 aniversario de Projecte Mut
- Encuentran un enorme tubo de 12 metros bloqueando el torrente de sa Llavanera en Ibiza
- Un camarero de Ibiza: 'Que no os engañen, esta es la pura realidad de trabajar en Ibiza
- Oportunidad: piso de más de 100 metros cuadrados en Ibiza
- Alarma por la convocatoria de un botellón en Ibiza para niños desde 11 años