Parlament Balear. Sesión de control
Rechazo a la propuesta de que se duplique la ecotasa
El PSIB apuesta por llegar a un acuerdo con el PP para que haya un incremento en verano
El Parlament rechazó este martes la toma en consideración de la proposición de ley de Més per Mallorca que proponía duplicar el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), conocido como ecotasa, y aplicarlo durante todo el año. La iniciativa fue rechazada con 33 votos en contra de PP y Vox, 18 abstenciones del PSIB y siete votos a favor, lo que deja a los ecosoberanistas en solitario en la defensa de un incremento permanente del impuesto.
El portavoz de Més, Lluís Apesteguia, defendió la medida apelando a la «coherencia» de la presidenta del Govern, Marga Prohens, a quien recordó sus palabras en el Debate de Política General del año pasado, cuando se mostró partidaria de revisar la ecotasa. «Son palabras que quedarán para la historia de la coherencia política», ironizó el diputado, que criticó que la propuesta del Govern de reducir la tasa en invierno «no tiene sentido». «En un hotel de lujo se paga un euro al día, en un hostal 25 céntimos. Hablar de rebaja suena ridículo», añadió.
La propuesta de Més planteaba elevar el impuesto hasta ocho euros diarios en su tramo más alto y dos en el más bajo, con el objetivo de aumentar la recaudación destinada a proyectos ambientales y de mejora territorial.
