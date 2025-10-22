El álbum
Puertas abiertas para la fotografía aeronáutica en es Codolar
El aeropuerto de Ibiza acogió ayer una nueva edición del ‘Spotter Day’, una jornada especialmente dirigida a los aficionados a la fotografía aeronáutica. En total, catorce spotters acreditados pudieron capturar imágenes únicas de las operaciones aeroportuarias desde puntos de observación seleccionados dentro del recinto.
