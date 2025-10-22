Este es el programa completo de las fiestas de Sant Carles

La parroquia de Sant Carles de Peralta ultima los últimos detalles de sus fiestas que este año vienen cargadas de novedades y actividades para fortalecer la tradición y ofrecer propuestas de ocio y cultura.

Una de las principales novedades será la celebración del día grande de Sant Carles, el 4 de noviembre, que contará con una espectacular Fiesta Hippie Flower. Este año, Peralta se trasladará a los años 60 y 70 y ambientará sus calles con motivos hippies y música de la época. Además, la jornada además de contar con misa solemne con el obispo y baile tradicional a cargo de la colla de Ball Pagès de Sant Carles, contará con la especial actuación de Agustín el Casta.

Además, el calendario de actividades incluye una serie de eventos tradicionales y culturales entre los que destaca la Feria del Calamar que tendrá lugar el próximo 25 de octubre. Este evento gastronómico, consolidado en el calendario local, ofrece a residentes y visitantes la oportunidad de degustar calamares cocinados de diferentes maneras, promoviendo así los productos del mar y la gastronomía típica de la zona. Además de la gastronomía, ese día la música tendrá gran protagonismo con la actuación de Projecte Mut en su concierto 20º aniversario.

Durante la celebración de las fiestas, se han previsto en total más de 20 actividades, repartidas durante más de 15 días que incluyen actos religiosos, eventos culturales, deportivos, música en directo, talleres y actividades infantiles.

Programa de fiestas

Sábado 25 de octubre

Actividades complementarias de la exposición “Cançoner de les Pitiüses” en Ca n’Andreu des Trull:

10 h “Es contes d’en Piulo” II.

12 h Baile tradicional a cargo de la Colla Santa Gertrudis i cantada.

12 h. IX Fira Gastronòmica des Calamar de Sant Carles con premios a las mejores recetas, música en vivo, actividades infantiles, degustación de tapas y buen ambiente en las calles del pueblo.

Conciertos:

17.30 h. Canallas del Guateke.

19.30 h. Gran Reserva.

21.30 h. Projecte Mut, concierto 20º aniversario.

Jueves 30 de octubre

9.30 h. Juegos infantiles seguidos de chocolatada a las 12 h para los alumnos del CEIP Sant Carles. Plaza de la Iglesia.

18 h. Fiesta de Halloween en el campo municipal de deportes.

Viernes 31 de octubre

9.30 h Juegos infantiles seguidos de chocolatada a las 11.30 h para los alumnos del CEIP Sant Carles. Plaza de la Iglesia.

Sábado 1 de noviembre

10 h. Exposiciones al lado del césped de la plaza de la Iglesia: Coches antiguos a cargo del Classic Automóvil Club Ibiza. Motos antiguas a cargo del Club de la Moto Clàssica d’Eivissa i Formentera.

11 h. Misa solemne de Todos los Santos con el Coro Parroquial en honor a los mayores de 80 años de la parroquia de Sant Carles de Peralta.

12 h. Homenaje a las personas mayores de 80 años en la plaza de la Iglesia.

12.30 h. Baile tradicional a cargo de la Colla de Ball Pagès de Sant Carles de Peralta y actuación del grupo folclórico invitado, el grupo de coros y danzas Nuestra Señora de la Esperanza del barrio del Progreso, Murcia. Plaza de la Iglesia.

14.30 h. Comida para los mayores de 80 años en el restaurante Cala Llenya.

16 h. Juegos infantiles en la plaza de la Iglesia.

19 h. Presentación de la reedición del libro “Vendes, pous i fonts de Sant Carles de Peralta” de Josep Joan i Marí, Pep Xomeu, con la participación del autor i el editor, Ramon Mayol. Presenta: Esperança Galmés, directora del CEIP Sant Carles. Centro parroquial.

20 h. Concierto de Swingin Tonic.

21.30 h. Concierto tributo a Julio Iglesias.

Domingo 2 de noviembre

10.30 h. Ruta interpretativa hasta Cala Mestella y regreso, con explicaciones históricas, culturales, y sobre la fauna y vegetación de la zona. Dificultad: media. Duración: 3 horas aprox. Punto de encuentro: Ca n’Andreu des Trull.

13 h. Inicio del VIII Campeonato de Pádel Fiestas Patronales de Sant Carles de Peralta en las pistas de Can Gat. Colabora: Casa Rural Can Gat.

17 h. Misa en el cementerio en sufragio de las almas de todos los fieles difuntos.

Martes 4 de noviembre. Día de Sant Carles

12 h. Misa solemne en honor a Sant Carles presidida por el obispo de Ibiza y Formentera, cantada por el Coro Parroquial de Sant Carles y seguida de procesión.

13.30 h. Baile tradicional a cargo de la Colla de Ball Pagès de Sant Carles de Peralta. Plaza de la Iglesia.

Ball pagès en Sant Carles / A. RODRIGAÑEZ

16 h. Mercadillo hippie en Sant Carles con ambientación en la plaza y calles peatonales del pueblo.

17 h. Fiesta hippie flower con DJ y amenización . Colaboración especial de Peace N’ Music y Las Dalias. Plaza de la iglesia.

Sábado 8 de noviembre

Actividades complementarias de la exposición “Cançoner de les Pitiüses” en Ca n’Andreu des Trull:

10 a 11.30 h. “Es contes d’en Piulo” III.

12 h. Baile tradicional a cargo de la Colla de Sant Carles.

15.45 h. XI Sant Carles Extrem en el aparcamiento de Las Dalias. Información e inscripción: sportmaniacs.com.

20 h. Teatro. “Entre tradición y esperanza” a cargo de la Agrupación Siesta. Dirección de Agustín Romero. Entrada 10€. Centro parroquial.

Domingo 9 de noviembre

7 h. Trofeo de Pesca desde Embarcaciones Fondeadas. Concentración en la cafetería Es Port. Comida y entrega de trofeos en es Pou des Lleó.

Sábado 15 de noviembre

Celebración del Día del Olivo en Ca n’Andreu des Trull:

9.30 h Taller de “salar olives” con Cristina Ferrer.

10.30 h Taller de acuarela al aire libre con Mònica Matheu.

11.30 h Conferencia de Vicent Marí, Palermet, sobre el sistema tradicional de producción de aceite.

13 h Una cata del primer aceite de Ibiza de la temporada con Josep Lluís Joan.

Inscripciones a partir del 6 de noviembre en patrimoni@santaeularia.com.

Domingo 16 de noviembre

12 h. Misa solemne en honor a Sant Carles, patrón del Club de Personas Mayores, presidida por nuestro párroco y cantada por el Coro Parroquial de Sant Carles.

12.30 h. Baile tradicional a cargo de la Colla de Ball Pagès de Sant Carles de Peralta. Plaza de la Iglesia.

13 h. Exposición de pinturas en el bar del Club de Personas Mayores.

Sábado 29 de noviembre

19 h. Charla de una psicóloga para los socios del Club de Personas Mayores de Sant Carles. Centro parroquial.

20 h. Concierto del Coro Parroquial de Sant Carles de Peralta. Centro parroquial.

Domingo 30 de noviembre