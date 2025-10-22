Una persecución temeraria en Ibiza acaba con la detención de un prófugo por violencia machista

La Policía Local de Sant Antoni detuvo este lunes a un hombre que se encontraba en busca y captura por un delito de violencia de género con nivel de riesgo extremo tras protagonizar una peligrosa persecución por el núcleo urbano de la localidad.

Los hechos ocurrieron sobre las 18.30 horas, cuando el sistema policial de lectura de matrículas detectó un vehículo vinculado al individuo circulando por la avenida Doctor Fleming. Según informan desde el Ayuntamiento, al intentar interceptarlo, el conductor desobedeció las órdenes de los agentes y huyó arrollando a uno de ellos en su intento por escapar.

Durante la persecución, el fugitivo condujo en sentido contrario, a gran velocidad y de forma temeraria por varias calles, chocando con otros vehículos y poniendo en grave riesgo la seguridad de peatones y conductores. Finalmente, los agentes consiguieron inmovilizar el coche en la zona de Cala Gració, donde el sospechoso intentó huir a pie antes de ser detenido.

El coche de la policía tras la persecución / Ayuntamiento Sant Antoni

Los agentes sufrieron diversas contusiones durante la intervención y fueron trasladados al centro de salud para su valoración médica.

El detenido ha sido puesto a disposición judicial como presunto autor de varios delitos, entre ellos violencia de género, atentado contra agente de la autoridad, conducción temeraria y daños.

Desde la concejalía de Seguridad Ciudadana y la Jefatura de Policía Local se ha querido reconocer la labor de los cuatro agentes implicados, que “pusieron en riesgo su integridad física para efectuar la detención”, así como agradecer la colaboración de los vecinos, que facilitaron la localización del vehículo durante la persecución.