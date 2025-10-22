Una persecución temeraria en Ibiza acaba con la detención de un prófugo por violencia machista
El hombre, en busca y captura, arrolló a un agente y puso en riesgo la seguridad de los viandantes antes de ser interceptado en Cala Gració
La Policía Local de Sant Antoni detuvo este lunes a un hombre que se encontraba en busca y captura por un delito de violencia de género con nivel de riesgo extremo tras protagonizar una peligrosa persecución por el núcleo urbano de la localidad.
Los hechos ocurrieron sobre las 18.30 horas, cuando el sistema policial de lectura de matrículas detectó un vehículo vinculado al individuo circulando por la avenida Doctor Fleming. Según informan desde el Ayuntamiento, al intentar interceptarlo, el conductor desobedeció las órdenes de los agentes y huyó arrollando a uno de ellos en su intento por escapar.
Durante la persecución, el fugitivo condujo en sentido contrario, a gran velocidad y de forma temeraria por varias calles, chocando con otros vehículos y poniendo en grave riesgo la seguridad de peatones y conductores. Finalmente, los agentes consiguieron inmovilizar el coche en la zona de Cala Gració, donde el sospechoso intentó huir a pie antes de ser detenido.
Los agentes sufrieron diversas contusiones durante la intervención y fueron trasladados al centro de salud para su valoración médica.
El detenido ha sido puesto a disposición judicial como presunto autor de varios delitos, entre ellos violencia de género, atentado contra agente de la autoridad, conducción temeraria y daños.
Desde la concejalía de Seguridad Ciudadana y la Jefatura de Policía Local se ha querido reconocer la labor de los cuatro agentes implicados, que “pusieron en riesgo su integridad física para efectuar la detención”, así como agradecer la colaboración de los vecinos, que facilitaron la localización del vehículo durante la persecución.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Aemet vuelve a activar la alerta amarilla en Ibiza y Formentera
- Un joven revela sueldo, horario y ahorros tras hacer temporada en Ibiza: 'Si vas a tocarte los huevos, olvídate
- Nueva alerta de la Aemet para este sábado en Ibiza: se esperan lluvias intensas
- La Feria del Calamar de Ibiza ya tiene fecha y celebrará el 20 aniversario de Projecte Mut
- Encuentran un enorme tubo de 12 metros bloqueando el torrente de sa Llavanera en Ibiza
- Un camarero de Ibiza: 'Que no os engañen, esta es la pura realidad de trabajar en Ibiza
- Oportunidad: piso de más de 100 metros cuadrados en Ibiza
- Alarma por la convocatoria de un botellón en Ibiza para niños desde 11 años