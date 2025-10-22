Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Mercado Ecológico de Santa Eulària organiza un taller de 'panellets' en Can Planetes

La cita, que se celebra cada jueves de 15 a 18 horas, estrena su horario de invierno con una actividad especial

Galería: Nuevo mercado ecológico en Can Planetes

Galería: Nuevo mercado ecológico en Can Planetes

Ver galería

GalerÍa: Nuevo mercado ecológico en Can Planetes / Marcelo Sastre

Redacción Digital

Ibiza

El Mercado Ecológico de Santa Eulària vuelve esta semana con un sabor plenamente otoñal. La cita, que se celebra cada jueves de 15 a 18 horas en Can Planetes, estrena su horario de invierno con una actividad especial dedicada a la tradición y los productos locales.

En esta ocasión, los visitantes podrán participar en un taller de elaboración de panellets, el dulce típico de Tots Sants, preparado con ingredientes naturales y ecológicos. La propuesta combina gastronomía y cultura, fomentando el consumo responsable y el uso de productos de proximidad.

Además del taller, el mercado ofrecerá como siempre una amplia variedad de productos locales y de temporada, desde frutas y verduras ecológicas hasta panes, aceites, miel o cosmética natural, en un ambiente relajado y rodeado de naturaleza.

