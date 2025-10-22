Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Debate sobre el estado del municipio de Ibiza: el alcalde viajará a Madrid para agilizar "el tan esperado campo de boyas en Talamanca"

Es imprescindible para regular el fondeo de embarcaciones sobre posidonia

Imagen de archivo de los GEAS avisando a las embarcaciones fondeadas sobre posidonia en la bahía de Talamanca.

Imagen de archivo de los GEAS avisando a las embarcaciones fondeadas sobre posidonia en la bahía de Talamanca. / J.A. Riera

Estela Torres Kurylo

Estela Torres Kurylo

Ibiza

El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, adelanta en el Debate sobre el estado del municipio que tiene previsto viajar "el próximo lunes" con una parte de su equipo de gobierno a Madrid, "para tratar de conseguir instalar el tan esperado campo de boyas en Talamanca".

La regulación de los fondeos es fruto de un convenio entre el Govern balear y el Gobierno central que se presentó en 2023 y la instalación del campo de boyas ecológicas estaba prevista para este año. Triguero recuerda que es imprescindible para regular el fondeo de embarcaciones en zonas protegidas y evitar daños en la pradera de posidonia, la planta marina esencial para preservar la biodiversidad y la calidad del agua de las Pitiusas.

