Debate sobre el estado del municipio de Ibiza: el alcalde viajará a Madrid para agilizar "el tan esperado campo de boyas en Talamanca"
Es imprescindible para regular el fondeo de embarcaciones sobre posidonia
El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, adelanta en el Debate sobre el estado del municipio que tiene previsto viajar "el próximo lunes" con una parte de su equipo de gobierno a Madrid, "para tratar de conseguir instalar el tan esperado campo de boyas en Talamanca".
La regulación de los fondeos es fruto de un convenio entre el Govern balear y el Gobierno central que se presentó en 2023 y la instalación del campo de boyas ecológicas estaba prevista para este año. Triguero recuerda que es imprescindible para regular el fondeo de embarcaciones en zonas protegidas y evitar daños en la pradera de posidonia, la planta marina esencial para preservar la biodiversidad y la calidad del agua de las Pitiusas.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La Aemet vuelve a activar la alerta amarilla en Ibiza y Formentera
- Un joven revela sueldo, horario y ahorros tras hacer temporada en Ibiza: 'Si vas a tocarte los huevos, olvídate
- Nueva alerta de la Aemet para este sábado en Ibiza: se esperan lluvias intensas
- La Feria del Calamar de Ibiza ya tiene fecha y celebrará el 20 aniversario de Projecte Mut
- Encuentran un enorme tubo de 12 metros bloqueando el torrente de sa Llavanera en Ibiza
- Un camarero de Ibiza: 'Que no os engañen, esta es la pura realidad de trabajar en Ibiza
- Oportunidad: piso de más de 100 metros cuadrados en Ibiza
- Alarma por la convocatoria de un botellón en Ibiza para niños desde 11 años