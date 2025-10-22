Que una semana después del hallazgo aún no se sepa de dónde procede la misteriosa tubería de doce metros que apareció bloqueando el torrente de sa Llavanera en Vila. El grupo Tragsa, que se encargó de la construcción del emisario, salió al paso este lunes asegurando que es «poco probable» que el tubo sea suyo y perteneciera a esa obra.

Llama la atención

El atasco en los juzgados de Eivissa, que parece que no tiene fin. El segundo trimestre de este año se ha cerrado con 630 asuntos más acumulados. Según el balance publicado por el Tribunal Superior de Justicia de Balears, al finalizar junio había 13.824 casos pendientes de resolución en las Pitiüses, con lo que a cada juzgado le queda una media de 1.256 casos abiertos.

Que la construcción del gimnasio del colegio Can Misses lleve cuatro meses parada y no se sepa cuándo concluirán las obras, cuya primera piedra se colocó el pasado mes de febrero. La previsión era que las obras terminaran en diez meses, con lo que tendrían que estar listas para final de año y entrar en servicio este mismo curso, pero ahora queda claro que, al menos, el gimnasio no funcionará hasta el próximo.