Ibiza
Una jauría de perros atemoriza a los vecinos de un barrio de Ibiza
El caso está denunciado ante la Policía Nacional
Redacción
Una jauría de perros está causando problemas y atemorizando a los vecinos de Puig d'en Valls, según han denunciado a Diario de Ibiza los afectados, que aportan vídeos como prueba de lo que está ocurriendo.
Los residentes estiman que hay en torno a una quincena de animales sueltos en una parcela situada junto a una rotonda justo en el límite municipal entre Ibiza ciudad y Santa Eulària.
Fuentes municipales explican que el propietario de esta parcela, donde los canes viven al menos con una mujer, ha denunciado el caso ante la Policía Nacional por okupación.
En los vídeos se puede ver a la mencionada mujer desesperada porque no logra hacerse con el control de los canes, que ya habrían mordido a algún vecino, indica, y amenazan con atacar a alguno más, como se puede comprobar en las imágenes.
