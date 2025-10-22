Impulsan incluir el humedal de ses Feixes de Ibiza en la Red Natura 2000 para garantizar su protección y restauración

El Consell de Ibiza y los ayuntamientos de la capital y Santa Eulària, junto con organizaciones ecologistas como WWF y la Alianza por el Agua, han acordado impulsar la inclusión del humedal de ses Feixes de Talamanca en la Red Natura 2000. Esta decisión, según informa la máxima institución ibicenca, se tomó en el marco de la cuarta Mesa de Participación por la recuperación de este espacio, un foro de diálogo y cooperación entre instituciones, colectivos sociales y entidades ambientales.

El objetivo principal de esta iniciativa es "garantizar la protección efectiva y la restauración ecológica de ses Feixes, un valioso ecosistema con importantes funciones ambientales". La propuesta, explican desde el Consell, ha contado con el apoyo unánime de todos los participantes tras la presentación de un informe elaborado por la Alianza por el Agua y el Ayuntamiento de Santa Eulària, que "destaca los valores ecológicos del humedal, tanto por su fauna como por sus hábitats".

La inclusión de ses Feixes en la Red Natura 2000 permitiría acceder a herramientas y financiación europeas para avanzar en su recuperación, en cumplimiento de las directivas comunitarias que obligan a los territorios a restaurar ecosistemas degradados. Por este motivo, añade el Consell, la Mesa ha acordado "trasladar formalmente la petición al Govern balear, autoridad competente para su declaración oficial".

Imagen parcial de ses Feixes de Talamanca o des Prat de ses Monges, en Ibiza. / César Navarro Adame / Cesar Navarro

Asimismo, los grupos conservacionistas presentes en esta Mesa de Participación han propuesto "extender la protección al área marina de la bahía de Talamanca, con el fin de aplicar medidas de conservación integrales que abarquen tanto el entorno terrestre como el marino".

Durante la reunión también se subrayó la importancia de restaurar ses Feixes "para reducir el riesgo de inundaciones en la zona y afrontar problemas históricos como la mala gestión de aguas residuales o las infracciones urbanísticas".

En el transcurso de esta reunión se presentaron además avances en los proyectos piloto de custodia del territorio, desarrollados con el apoyo de la Associació de Productors d’Agricultura Ecològica d’Eivissa i Formentera, propietarios de ses Feixes y el Consell. Estas iniciativas "promueven prácticas agrícolas sostenibles y la recuperación de la biodiversidad, convirtiéndose en un modelo pionero en las Pitiusas".

Con esta cuarta sesión, "se consolida un marco de trabajo conjunto entre administraciones, entidades y ciudadanía para proteger y recuperar ses Feixes, reforzando la resiliencia del territorio frente al cambio climático y fomentando una gestión más sostenible del medio ambiente en Ibiza", destaca el Consell.

Al encuentro asistieron también representantes de Ibiza Preservation, Associació de Vesins de Talamanca, GEN-GOB, Amics de la Terra, de la Dirección General de Recursos Hídricos del Govern, el Cofib, Jesús en Transició y expertos independientes.