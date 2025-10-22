Ibiza destinará el solar de Isidor Macabich a una veintena de viviendas de alquiler para jóvenes

El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, ha anunciado este miércoles, durante el Debate sobre el estado del municipio, que el Ayuntamiento destinará el solar de Isidor Macabich, cedido hasta febrero de 2025 al Ministerio del Interior, a la construcción de una veintena de viviendas de alquiler para jóvenes, que se incorporarán al Plan Integral de Vivienda “Ibiza, una ciudad para vivir”.

“Debemos ayudar a los jóvenes que quieren crecer y desarrollar su proyecto de vida en la capital ibicenca”, ha afirmado Triguero, destacando que el objetivo es facilitar el acceso a la vivienda y fomentar el arraigo juvenil en la ciudad.

El alcalde ha recordado que el plan municipal contempla la creación de más de 1.000 nuevas viviendas durante el mandato, la rehabilitación del centro histórico y la habilitación de seis pisos para jóvenes y familias vulnerables en el edificio municipal de la plaza de sa Drassaneta.

Durante su intervención, Triguero ha defendido una gestión “basada en la proximidad, la transparencia y el trabajo constante”, subrayando que el actual mandato ha consolidado “el cambio y la confianza en la administración local” gracias a la reactivación de proyectos clave y a la respuesta ante las emergencias recientes.

Debate del estado del municipio de Ibiza / Ayuntamiento de Ibiza

Limpieza, movilidad y seguridad: los retos del municipio

En materia de limpieza, el alcalde ha anunciado la ampliación del contrato municipal hasta los ocho millones de euros, con más personal, nueva maquinaria y una campaña de concienciación ciudadana. “La limpieza es el reflejo de cómo una ciudad se quiere a sí misma”, ha señalado Triguero.

Respecto a la movilidad, el Ayuntamiento invertirá 1,7 millones de euros en la mejora de aparcamientos disuasorios y en la redacción de tres nuevos aparcamientos en altura que sumarán hasta 4.000 plazas. Además, se están ejecutando nuevos carriles bici para conectar barrios, centros educativos y zonas laborales, fomentando una movilidad más sostenible y segura.

En el ámbito de la seguridad, el alcalde destacó el refuerzo de la Policía Local, cuya plantilla alcanzará 99 agentes este año y superará los 100 en 2026. También resaltó la consolidación de la unidad contra el intrusismo, que ha tramitado más de 1,8 millones de euros en sanciones por alquiler turístico ilegal.