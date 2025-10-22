El Govern defiende que el aborto está «plenamente garantizado»

La consellera de Salut, Manuela García, aseguró ayer que el derecho al aborto está plenamente garantizado en Balears y que su departamento ultimará en breve el decreto que regulará la lista de profesionales objetores de conciencia. Durante la sesión de control al Govern en el Parlament de ayer, García respondió a las preguntas de la diputada socialista Amanda Fernández, quien expresó su preocupación por la «deriva del PP» en materia de derechos sexuales y reproductivos. La consellera subrayó que todas las interrupciones voluntarias del embarazo se realizan dentro del sistema público, tanto en hospitales como en centros de salud de las islas, «sin que ninguna mujer tenga que desplazarse a otra comunidad autónoma».

García insistió en que el nuevo decreto buscará equilibrar el derecho de las mujeres a abortar con la libertad de conciencia del personal sanitario, un aspecto que el Ministerio de Sanidad exige a las comunidades tras la reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva aprobada por el Gobierno central en 2023. Dicha norma obliga a las autonomías a mantener actualizados los registros de objetores, garantizando que cada servicio disponga de profesionales suficientes para practicar abortos en la sanidad pública.

Ley y protección

«Cumplimos la ley y protegemos a nuestros profesionales para que puedan ejercer su derecho a la objeción con total confidencialidad», afirmó la consellera, quien recalcó que los registros no se facilitarán a terceros bajo ningún concepto.

En el mismo pleno, el diputado de Vox Sergio Rodríguez planteó que «el verdadero derecho que debería protegerse es el derecho a la vida», a lo que García respondió defendiendo el marco legal vigente y recordando que su Conselleria «actúa con rigor, garantizando la atención sanitaria y el respeto a las convicciones personales».