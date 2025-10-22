Parlament Balear. Sesión de control
El Govern defiende que el aborto está «plenamente garantizado»
La consellera de Salud, Manuela García, subraya también que el Ejecutivo trabaja en el registro de objetores de conciencia
La consellera de Salut, Manuela García, aseguró ayer que el derecho al aborto está plenamente garantizado en Balears y que su departamento ultimará en breve el decreto que regulará la lista de profesionales objetores de conciencia. Durante la sesión de control al Govern en el Parlament de ayer, García respondió a las preguntas de la diputada socialista Amanda Fernández, quien expresó su preocupación por la «deriva del PP» en materia de derechos sexuales y reproductivos. La consellera subrayó que todas las interrupciones voluntarias del embarazo se realizan dentro del sistema público, tanto en hospitales como en centros de salud de las islas, «sin que ninguna mujer tenga que desplazarse a otra comunidad autónoma».
García insistió en que el nuevo decreto buscará equilibrar el derecho de las mujeres a abortar con la libertad de conciencia del personal sanitario, un aspecto que el Ministerio de Sanidad exige a las comunidades tras la reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva aprobada por el Gobierno central en 2023. Dicha norma obliga a las autonomías a mantener actualizados los registros de objetores, garantizando que cada servicio disponga de profesionales suficientes para practicar abortos en la sanidad pública.
Ley y protección
«Cumplimos la ley y protegemos a nuestros profesionales para que puedan ejercer su derecho a la objeción con total confidencialidad», afirmó la consellera, quien recalcó que los registros no se facilitarán a terceros bajo ningún concepto.
En el mismo pleno, el diputado de Vox Sergio Rodríguez planteó que «el verdadero derecho que debería protegerse es el derecho a la vida», a lo que García respondió defendiendo el marco legal vigente y recordando que su Conselleria «actúa con rigor, garantizando la atención sanitaria y el respeto a las convicciones personales».
Suscríbete para seguir leyendo
- La Aemet vuelve a activar la alerta amarilla en Ibiza y Formentera
- Un joven revela sueldo, horario y ahorros tras hacer temporada en Ibiza: 'Si vas a tocarte los huevos, olvídate
- Nueva alerta de la Aemet para este sábado en Ibiza: se esperan lluvias intensas
- La Feria del Calamar de Ibiza ya tiene fecha y celebrará el 20 aniversario de Projecte Mut
- Encuentran un enorme tubo de 12 metros bloqueando el torrente de sa Llavanera en Ibiza
- Un camarero de Ibiza: 'Que no os engañen, esta es la pura realidad de trabajar en Ibiza
- Oportunidad: piso de más de 100 metros cuadrados en Ibiza
- Alarma por la convocatoria de un botellón en Ibiza para niños desde 11 años