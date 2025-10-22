Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los Euromillones dejan 156.000 euros en Ibiza

El despacho que ha repartido el premio está en Isidor Macabich

Boletos sin sellar en una administración de Loterías. / DI

Boletos sin sellar en una administración de Loterías. / DI

Redacción Digital

Ibiza

Un boleto sellado en Ibiza resultó ganador este martes de 155.906 euros en el sorteo de Euromillones. Se trata de un boleto acertante de tercera categoría, según han informado desde Loterías y Apuestas del Estado.

El boleto fue validado en el despacho receptor nº 60.840 de Ibiza, situado en Isidor Macabich, número 43, muy cerca del parque de la Paz.

No es la primera vez que este despacho reparte este tipo de premio. En 2018 ya selló un boleto ganador de un millón de euros.

Noticias relacionadas y más

El sorteo de Euromillones también repartió este martes un premio de tercera categoría en Valladolid. Al no haber ganadores de primera categoría, con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de Euromillones un único acertante de Primera Categoría (5 + 2) podría ganar 52 millones de euros.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents