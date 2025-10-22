Los Euromillones dejan 156.000 euros en Ibiza

Un boleto sellado en Ibiza resultó ganador este martes de 155.906 euros en el sorteo de Euromillones. Se trata de un boleto acertante de tercera categoría, según han informado desde Loterías y Apuestas del Estado.

El boleto fue validado en el despacho receptor nº 60.840 de Ibiza, situado en Isidor Macabich, número 43, muy cerca del parque de la Paz.

No es la primera vez que este despacho reparte este tipo de premio. En 2018 ya selló un boleto ganador de un millón de euros.

El sorteo de Euromillones también repartió este martes un premio de tercera categoría en Valladolid. Al no haber ganadores de primera categoría, con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de Euromillones un único acertante de Primera Categoría (5 + 2) podría ganar 52 millones de euros.