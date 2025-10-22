Debate sobre el estado del municipio de Ibiza: el alcalde anuncia la aprobación en breve del Plan de Emergencias

Los episodios de lluvias torrenciales causados por el paso de la tormenta 'Ex Gabrielle' y la posterior dana 'Alice' han dejado un mensaje claro al Ayuntamiento de Ibiza: "Tenemos que invertir en infraestructuras hidráulicas. Nuestra ciudad está construida en prácticamente un 65% sobre zonas inundables", advierte el alcalde, Rafael Triguero. Recordar los daños causados por las trombas de agua forma parte del inicio del discurso de Triguero en el Debate sobre el estado del municipio, que se celebra una vez al año. Así, avanza que las pérdidas causadas en la ciudad ascienden "prácticamente a 5,4 millones y los desperfectos ocasionados en los comercios del municipio, a nueve millones".

Visto el alcance de lo ocurrido, Triguero anuncia que el grupo del PP llevará al próximo pleno municipal la aprobación inicial del Plan Municipal de Emergencias de la ciudad de Ibiza: "El primer plan de estas características en nuestra ciudad, que es crucial para gestionar la situación de emergencias de una manera eficiente y segura en nuestro municipio".

Ibiza, zona catastrófica

"Hemos comprobado cómo infraestructuras que no son municipales han perjudicado la situación en nuestra ciudad. Además, el tanque de tormentas existente y el torrente de sa Llavanera, dos infraestructuras básicas para momentos de lluvias caudalosas, no hicieron el trabajo" para el que fueron construidas, señala Triguero, que explica que la primera instalación "no pudo entrar en funcionamiento" y la segunda, "al no estar en una situación óptima de limpieza y de trazado, se desbordó".

De este modo, el alcalde recuerda que se harán contratos de emergencia "para ordenar lo ocurrido" y apunta a la necesidad de colaboración entre todas las administraciones, entre ella la urgencia de que el Gobierno central declare Ibiza como zona catastrófica: "Ibiza y sus ciudadanos no podemos esperar más. Ya han pasado 22 días", clama Triguero en su discurso.

Por otro lado, señala que la nueva contrata del agua del municipio va a suponer "un gran impulso para ordenar y actualizar las necesidades de la ciudad en alcantarillado, abastecimiento y pluviales". Esta contrata incluye 17 millones para invertir en ocho años, explica Triguero, que añade que a ello se sumarán "más de un millón de euros al año" que el equipo de gobierno decidirá a qué se destinarán.