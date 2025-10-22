Debate sobre el estado del municipio de Ibiza: el alcalde anuncia hasta 4.000 nuevas plazas de aparcamiento

Mejorar la movilidad en Ibiza fue uno de los grandes retos que se marcó el equipo de gobierno del Ayuntamiento, del Partido Popular, cuando asumió el cargo hace dos años. También sigue siéndolo a día de hoy, según ha reconocido el alcalde de Vila, Rafael Triguero, durante el Debate sobre el estado del municipio, celebrado este miércoles. "Vamos a invertir cerca de 1,2 millones de euros en aparcamientos disuasorios para adecentarlos, mejorarlos y ampliarlos", anuncia Triguero, a dos días de que se cierre temporalmente el de Pou Sant en Ibiza precisamente para estas tareas.

Junto a estas mejoras, recuerda una serie de proyectos que todavía se esperan y en los que se atreve a avanzar un paso más: si hace dos años, como recuerda el propio alcalde, el equipo de gobierno se comprometía a crear 2.000 plazas de parking, ahora Triguero avanza que "podrán ser hasta 4.000 nuevas posibilidades de aparcamiento descentralizadas".

Tres edificios de aparcamientos

Entre ellas, el alcalde menciona el impulso del proyecto del parking subterráneo del bulevar Abel Matutes, que hace tres meses estaba "a punto de presentarse" (como indicó entonces). También tienen en cuenta los tres edificios de aparcamientos nuevos (Cas Dominguets, Ignacio Wallis y la calle de Es Cubells) en la ciudad para los que se calculó en su momento una inversión global de diez millones. Unos proyectos que, adelanta Triguero, están "en redacción".

En su segunda intervención, Triguero ha avanzado que hace unos días el Consistorio recibió la confirmación de que el plan 'Ibiza Habita' se financiará íntegramente en el Plan EDIL con fondos Feder. Esto supone "15 millones de euros de inversión, de los que 8,9 llegan directamente de Europa", explica el alcalde. Según comenta, este dinero permitirá crear "ocho kilómetros de carriles para bicicletas" que avisa que "conectarán barrios, colegios y zonas de trabajo", apunta.

Triguero también se refiere a la nueva contrata de autobuses del Consell de Ibiza, con el presidente, Vicent Marí, y algunos miembros de su equipo de gobierno como testigos, ya que siguen el debate de estado del municipio de manera presencial. El alcalde avanza que se está "modificando el planteamiento de las paradas para que dejen de tener nombres comerciales" y se replantea que sus nuevas denominaciones sean "de los barrios, las fincas y elementos patrimoniales relacionados con la ciudad de Ibiza".

Mencionados estos "proyectos de futuro" que algunos miembros de la oposición critican que "suenan a déja vù", Triguero advierte de que tras el paso de la tormenta 'Ex Gabrielle' y la dana 'Alice' por Ibiza, el Consistorio evaluará si es necesario replantear los proyectos viarios previstos en la avenida de España, la E-10 (primer cinturón de ronda), el paseo Juan Carlos I, las calles des Jondal, Font i Quer y es Cubells, "para garantizar una correcta red de pluviales y evacuación del agua".