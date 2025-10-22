La contaminación por ozono registra en Baleares su valor más alto desde 2018

Baleares ha vuelto en 2025 a niveles de contaminación por ozono troposférico no vistos desde el año 2018, señala el informe anual de Ecologistas en Acción.

El repunte, impulsado por las altas temperaturas y la fuerte radiación solar durante las olas de calor del verano, ha provocado un aumento del 11% sobre el valor objetivo legal para la salud respecto a la media registrada en el periodo 2012-2019.

El empeoramiento ha sido especialmente grave en Menorca, particularmente en la zona de Maó-Es Castell, con un aumento del número de días por encima del objetivo legal del 179% sobre la media de 2012-2019, convirtiendo a su estación en la segunda que peores datos ha ofrecido durante el año en toda España.

Por el contrario, en Palma, Ibiza y el resto de Menorca se han registrado descensos significativos de la contaminación, con una disminución del número de días con mala calidad del aire por encima del objetivo legal del 92%, 70% y 100 %, respectivamente, sobre la media de 2012-2019. La mejora ha sido del 49% en la Serra de Tramuntana y del 44% en el resto de la isla de Ibiza.

Casi todas las estaciones que miden este contaminante se han situado por encima de los 25 días de superación de la guía de la OMS, pero ninguna de ellas ha alcanzado los umbrales de información y alerta obligada a la población.

Baleares presenta determinados puntos de contaminación importantes, destaca Ecologistas en Acción: las centrales térmicas, la incineradora de Son Reus, el tráfico rodado y aeroportuario de Palma y el tráfico marítimo en los diferentes puertos. La contaminación generada en estas fuentes se extiende por el resto de los territorios insulares, afectando a zonas del interior alejadas de las mismas en forma de ozono troposférico.

Cuatro cruceros en el puerto de Palma. / Manu Mielniezuk

510.000 baleares sometidos a un aire nocivo en 2025

Como consecuencia, toda la población ha vuelto a respirar en 2025 un aire perjudicial para la salud en relación con el ozono, según las recomendaciones de la OMS. Y el 42% de la población, unos 510.000 habitantes, se ha expuesto a zonas que han incumplido el objetivo legal para la protección de la salud.

El informe de Ecologistas en Acción afirma que las políticas que inspiran la acción de las administraciones baleares se caracterizan por una clarísima opción en favor de promover los modos de transporte más insostenibles, como el vehículo privado. La construcción de autopistas en Mallorca y Eivissa, los anuncios sobre el segundo cinturón de Palma o los trece proyectos para facilitar el acceso rodado a la capital son un claro testimonio de ese modelo insostenible, remarca el informe.

"El Govern se está caracterizando, pese a anuncios cosméticos, por su apuesta de no limitar el turismo, favorecer la llegada de más cruceros, promover la construcción de nuevas infraestructuras automovilísticas y, en general, por una supeditación absoluta de las cuestiones medioambientales al puro desarrollo" opina la entidad, que considera preocupantes los retrocesos ambientales del desmantelamiento del único carril bus-VAO de acceso a Palma, la supresión de la limitación a 80 kilómetros por hora en la Vía de Cintura, que se había demostrado beneficiosa, o el proyecto de ampliación del puerto de Palma.