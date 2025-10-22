El Consell de Ibiza ordena el cierre cautelar de Can Dog por incumplimientos en bienestar animal

El Departamento de Medio Rural y Marino del Consell Insular de Ibiza ha dictaminado la clausura cautelar del centro Can Dog, ubicado en el municipio de Sant Joan, tras las inspecciones realizadas por el Servicio de Veterinarios y las denuncias recibidas en relación con su funcionamiento.

Según ha informado la institución insular, el pasado viernes se notificó al responsable del centro que dispone de siete días para devolver todos los animales a sus propietarios. En los casos en que esto no sea posible, será la administración la que se haga cargo de la custodia de los animales. El Consell ha subrayado que en ningún caso se abandonará ni sacrificará ningún ejemplar.

Desde el mes de junio, el centro ha sido objeto de seis inspecciones por parte de los servicios veterinarios, en las que se han constatado incumplimientos de la normativa sobre bienestar y sanidad animal. En la última inspección, realizada la pasada semana, se determinó que, si bien no existía un riesgo inminente para la vida de los animales, persistían las mismas irregularidades detectadas en visitas anteriores.

Como consecuencia, el Consell ha decidido dar de baja al establecimiento del registro como núcleo zoológico, adoptando las siguientes medidas:

Prohibición de acoger nuevos animales. Plazo de siete días para el desalojo total de los animales alojados en el centro.

El Departamento de Medio Rural y Marino recalca que estas acciones buscan garantizar la protección y el bienestar de los animales, así como el cumplimiento estricto de la normativa vigente en la isla.