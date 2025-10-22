Es Vedrà bajo el brillo del cometa Lemmon

El paso del cometa C/2025 A6 Lemmon por Ibiza ya había quedado registrado el pasado 18 de octubre por el fotógrafo José Antonio Hervás, que tras varios días fotografiando el astro, viajó a Formentera este martes para capturarlo junto al islote de es Vedrà.

"Según la planificación, la alineación era posible… pero solo desde Formentera. Eso significaba coger un ferri desde Ibiza y pasar la noche allí, ya que el último barco salía a las 22 y la foto estaba prevista para las 22.07", explica en sus redes sociales Hervás. Las aplicaciones para planificar la toma de la imagen fueron Planit Pro y Stellarium.

Junto a su amigo y fotógrafo Antón Calpagiu (en Instagram @Antoncalpagiu) cargó el coche con todo el equipo fotográfico y astronómico y embarcaron rumbo a Formentera. Pese a que el cielo amenazaba nubes y el viento soplaba con fuerza, Hervás asegura que estuvieron a punto de regresar, "tras la puesta de sol el cielo se despejó y el cometa apareció con toda su belleza". Además, se colocaron entre unos arbustos para protegerse del viento.

Dos tomas

En cuanto a los detalles técnicos, el fotógrafo explica que la imagen está compuesta por dos tomas: una, con trípode fijo, para captar es Vedrà completamente estático; y otra, con montura ecuatorial, para obtener el cometa y las estrellas totalmente nítidas y sin trazas. La montura ecuatorial se alinea con el eje de la Tierra y sigue a las estrellas dibujando un arco circular. Así, en lugar de controlar dos ejes, solo hay que manejar uno para mantener el objeto en el centro del campo visual.

Tras captar el cometa, regresaron en el ferri de madrugada a Ibiza, "cansados, pero felices, con la imagen que habíamos soñado", asegura Hervás: "Una noche que une paciencia, planificación y el privilegio de mirar el universo desde uno de los lugares más mágicos del Mediterráneo".

Más cerca de la Tierra

Se daba la circunstancia de que este martes 21 de octubre era el día en el que el cometa Lemmon estaba más próximo a la Tierra, a unos 89 millones de kilómetros. Este nuevo cometa, descubierto en enero de este año por el observatorio Mount Lemmon en Arizona (EEUU), podría llegar a verse a simple vista hasta el 10 de noviembre en el hemisferio norte y, por tanto, desde Ibiza, debido a que su brillo está aumentado rápidamente. El 8 de noviembre será el día que más cerca pase del Sol, a unos 79 millones de kilómetros.

En principio es necesario usar binoculares para poder observarlos, detalla Hervás. Para ver el cometa Lemmon se puede usar como referencia la estrella Arcturus, una de las más brillantes del firmamento. Esta se ubica al final de la curva que forman las tres estrellas de la Osa Mayor.

El cometa Lemmon, que no regresará hasta dentro de unos 1.300 o 1.400 años, comparte protagonismo este mes de octubre con el cometa C/225 R2 (SWAN) y la lluvia de de meteoros de las Oriónidas.