Un mes y medio de espera para vacunar a personas vulnerables de gripe y covid en Ibiza
Desde Salud reconocen la demora en la vacunación combinada, pero afirman que no es así por separado
Familiares de personas vulnerables de Ibiza se han quedado ojipláticos esta semana al pedir cita para vacunarles contra la gripe estacional y el covid por la elevada demora con la que se han encontrado.
Este miércoles, la primera cita disponible, al llamar al servicio de citaciones del Ib-Salut era el 4 de diciembre a mediodía. Al preguntarle a la telefonista si eso era correcto, ella misma confesaba sentirse extrañada por la demora y pedía unos minutos para hacer la consulta. Un par de minutos después, confirmaba: la primera cita disponible era el 4 de diciembre. “¿Incluso para una persona vulnerable?”, se le insistía. “Sí, sí… Mejor coja esta cita porque si se lo piensa y la pide mañana aún será más tarde”, indicaba esta persona.
Minutos después, se intentaba conseguir las citas por separado. Llamando de nuevo al servicio de citaciones: 971 22 00 00. En ese caso, la cita era bastante antes, para la semana próxima. Antes de que colgara, se le pedía otra cita para la vacuna del covid ese mismo día y en el horario más cercano posible. “Eso es vacunación combinada”, indicaba antes de remitir, de nuevo, a una cita para principios de diciembre.
Desde el Área de Salud de Ibiza y Formentera reconocen que sí, que hay cierta demora en el caso de las citas para la vacunación combinada, esto es, cuando se administran al mismo tiempo la de la gripe estacional y la del covid. Por lo que animaban a solicitarlas por separado o, en todo caso, si se trata de personas vulnerables (enfermos crónicos, personas mayores, menores con algunas enfermedades, embarazadas…) pedir cita para la campaña de la gripe y pedir, en ese mismo momento, que se le administre la del covid.
“La vacunación es importantísima, ya que son muchas las personas mayores que acaban ingresadas por la gripe”, indicaba hace sólo una semana, el día en que se ponía en marcha la campaña de vacunación, la coordinadora del centro de salud de Can Misses, Isadora Ordóñez.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Aemet vuelve a activar la alerta amarilla en Ibiza y Formentera
- Un joven revela sueldo, horario y ahorros tras hacer temporada en Ibiza: 'Si vas a tocarte los huevos, olvídate
- Nueva alerta de la Aemet para este sábado en Ibiza: se esperan lluvias intensas
- La Feria del Calamar de Ibiza ya tiene fecha y celebrará el 20 aniversario de Projecte Mut
- Encuentran un enorme tubo de 12 metros bloqueando el torrente de sa Llavanera en Ibiza
- Un camarero de Ibiza: 'Que no os engañen, esta es la pura realidad de trabajar en Ibiza
- Oportunidad: piso de más de 100 metros cuadrados en Ibiza
- Alarma por la convocatoria de un botellón en Ibiza para niños desde 11 años