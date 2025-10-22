Un mes y medio de espera para vacunar a personas vulnerables de gripe y covid en Ibiza

Familiares de personas vulnerables de Ibiza se han quedado ojipláticos esta semana al pedir cita para vacunarles contra la gripe estacional y el covid por la elevada demora con la que se han encontrado.

Este miércoles, la primera cita disponible, al llamar al servicio de citaciones del Ib-Salut era el 4 de diciembre a mediodía. Al preguntarle a la telefonista si eso era correcto, ella misma confesaba sentirse extrañada por la demora y pedía unos minutos para hacer la consulta. Un par de minutos después, confirmaba: la primera cita disponible era el 4 de diciembre. “¿Incluso para una persona vulnerable?”, se le insistía. “Sí, sí… Mejor coja esta cita porque si se lo piensa y la pide mañana aún será más tarde”, indicaba esta persona.

Minutos después, se intentaba conseguir las citas por separado. Llamando de nuevo al servicio de citaciones: 971 22 00 00. En ese caso, la cita era bastante antes, para la semana próxima. Antes de que colgara, se le pedía otra cita para la vacuna del covid ese mismo día y en el horario más cercano posible. “Eso es vacunación combinada”, indicaba antes de remitir, de nuevo, a una cita para principios de diciembre.

Desde el Área de Salud de Ibiza y Formentera reconocen que sí, que hay cierta demora en el caso de las citas para la vacunación combinada, esto es, cuando se administran al mismo tiempo la de la gripe estacional y la del covid. Por lo que animaban a solicitarlas por separado o, en todo caso, si se trata de personas vulnerables (enfermos crónicos, personas mayores, menores con algunas enfermedades, embarazadas…) pedir cita para la campaña de la gripe y pedir, en ese mismo momento, que se le administre la del covid.

“La vacunación es importantísima, ya que son muchas las personas mayores que acaban ingresadas por la gripe”, indicaba hace sólo una semana, el día en que se ponía en marcha la campaña de vacunación, la coordinadora del centro de salud de Can Misses, Isadora Ordóñez.