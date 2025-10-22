El Ayuntamiento de Ibiza reclama a Madrid la titularidad del baluarte de Santa Tecla, la Sala de la Universitat y la capilla del Salvador

El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, solicitará al ministro de Cultura, Ernest Urtasun Domènech, que acepte la «reversión de la titularidad» de tres bienes inmuebles clave para el patrimonio histórico y cultural de la ciudad y la isla. Se trata de la Sala de la Universitat, la Capilla del Salvador y el baluarte de Santa Tecla, situados en el entorno de la catedral, en Dalt Vila, dentro del recinto amurallado renacentista declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. La petición se justifica en la necesidad de «regularizar la situación jurídica de estos bienes a favor del Ayuntamiento de Ibiza».

El objetivo del equipo de gobierno municipal, del PP, al recuperar la propiedad de la Sala de la Universitat, la Capilla del Salvador (estos dos forman parte del actual Museo Arqueológico de Dalt Vila, en obras interminables) y el baluarte de Santa Tecla, es «garantizar una gestión local, directa y eficiente en beneficio de la ciudadanía y en línea con su valor patrimonial, cultural e histórico». Y para ello adjuntarán a la solicitud «las notas simples registrales, las fichas del inventario correspondiente» de cada inmueble.

Además, añadirán un «acuerdo plenario del año 1975» relacionado con esta solicitud. Preguntado al respecto el gabinete de prensa del Consistorio, remitieron ayer una copia del original de ese acuerdo de hace medio siglo, en el que, a pesar de estar escrito a mano, lo que dificulta su interpretación, se puede leer: «Punto cuarto. Visto escrito del señor director del Museo Arqueológico de Ibiza relativo a locales ocupados por el Museo Arqueológico (...) y dependencias anejas al mismo, por unanimidad, se acuerda ratificar la cesión de uso, ya existente de hecho, en perjuicio del Ayuntamiento, de los siguientes inmuebles: Antigua Universidad y Capilla del Salvador con sus bajos; baluarte de Santa Tecla y parte exterior de acceso al mismo, y Casa de la Curia», situada también en la plaza de la catedral, frente a la capilla del Salvador, y que ahora acoge una oficina de turismo. La única diferencia es que ahora no se reclama la Casa de la Curia, donde se ubica una de las oficinas de turismo que hay en la capital de la isla.

Esperando dos proyectos

Desde el equipo de gobierno municipal explicaron que además de esta reclamación para lograr la propiedad y gestión de estos tres bienes, todavía están esperando respuesta sobre la construcción de una biblioteca nacional en la antigua sede judicial de Isidor Macabich, inhabilitada por un incendio provocado por dos delincuentes en enero de 2019, y sobre la apertura del Museo Arqueológico de Dalt Vila.

Precisamente este último proyecto, que lleva décadas de retraso, afecta directamente a los bienes cuya titularidad quiere ahora recuperar el Ayuntamiento: el baluarte de Santa Tecla, la capilla del Salvador y la Sala de la Universitat.

El primero permite uno de los accesos al edificio que alberga el museo, de estilo gótico y que posiblemente fue edificado durante la primera mitad del siglo XIV. La demora en la apertura de este centro museístico por varios motivos impide desde hace años el acceso al baluarte, uno de los puntos más emblemáticos de Dalt Vila.