Debate sobre el estado del municipio de Ibiza: la ciudad contará con dos millones de euros de la ecotasa para reutilizar más agua subterránea
Triguero señala que el Consistorio está a punto de licitar un proyecto para evitar infiltraciones de agua salina en la red y que llegue en condiciones a la depuradora de Sa Coma
El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, ha anunciado durante el Debate sobre el estado del municipio una inversión de dos millones de euros para llevar a cabo un "proyecto pionero" para reutilizar el agua subterránea.
Esta iniciativa contará con financiación del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) y ampliará los 200.000 litros de agua del subsuelo que ya se reutilizan para la limpieza viaria y el riego de jardines, y que se almacena en un depósito del colegio Sa Colomina. De este modo, se extenderá la reutilización de agua para aprovecharla en las instalaciones deportivas de Can Cantó, Es Putxet y Can Misses.
El alcalde también señala que el Consistorio está "a punto de licitar" un proyecto para evitar infiltraciones de agua salina en la red y que así llegue en condiciones a la depuradora de Sa Coma. De este modo, se dejaría de tirar el agua depurada al mar y se podría reutilizar.
