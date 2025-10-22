Debate sobre el estado del municipio de Ibiza: la ciudad contará con dos millones de euros de la ecotasa para reutilizar más agua subterránea

El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, ha anunciado durante el Debate sobre el estado del municipio una inversión de dos millones de euros para llevar a cabo un "proyecto pionero" para reutilizar el agua subterránea.

Esta iniciativa contará con financiación del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) y ampliará los 200.000 litros de agua del subsuelo que ya se reutilizan para la limpieza viaria y el riego de jardines, y que se almacena en un depósito del colegio Sa Colomina. De este modo, se extenderá la reutilización de agua para aprovecharla en las instalaciones deportivas de Can Cantó, Es Putxet y Can Misses.

El alcalde también señala que el Consistorio está "a punto de licitar" un proyecto para evitar infiltraciones de agua salina en la red y que así llegue en condiciones a la depuradora de Sa Coma. De este modo, se dejaría de tirar el agua depurada al mar y se podría reutilizar.