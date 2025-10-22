Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Balance trimestral

Aumentan un 25% los denuncias por violencia de género en Ibiza y Formentera

Se presentaron un total de 395 denuncias durante el segundo trimestre del año

Concentración contra la violencia vicaria en los juzgados de Ibiza

Concentración contra la violencia vicaria en los juzgados de Ibiza / Toni Escobar

Guillermo Sáez

Las denuncias por violencia de género en Ibiza y Formentera han aumentado un 25% durante el segundo trimestre del año, según se desprende del último balance trimestral presentado por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial.

Entre los pasados meses de abril y junio se contabilizaron un total de 395 denuncias en el partido judicial de Ibiza, que incluye a las dos islas pitiusas, frente a las 317 registradas durante este mismo periodo del año anterior, lo que supone un 24,6% más.

Si el crecimiento durante el primer trimestre fue de un 13%, ahora este dato suma 12 puntos y confirma la anomalía de Ibiza y Formentera dentro del archipiélago balear, ya que, por el contrario, las denuncias han bajado tanto en Mallorca como en Menorca.

El mayor repunte se concentra en los casos de lesiones y malos tratos, que pasaron de 208 a 266, un incremento cercano al 28%. También crecen un 32% los quebrantamientos de pena, pasando de 38 a 50.

324 víctimas

En cuanto al origen de las denuncias, más de la mitad procedieron de la propia víctima (55%) y la otra fuente principal fue la intervención directa policial (37%), seguida por el parte de lesiones recibido directamente en el juzgado (5%).

Entre las 324 mujeres víctimas de violencia de género durante el segundo trimestre del año en las Pitiusas, 128 eran de nacionalidad española y 128 extranjeras, mientras que las otras dos eran menores y no se detalla este dato.

También aumentó el número de medidas de protección solicitadas, pasando de 37 a 47, un 27% más, 25 para mujeres españolas y 22 para extranjeras. La solicitud de todas esas órdenes de alejamiento partió de las propias víctimas.

75 agresores condenados

En cuanto a los agresores, fueron condenados 75, de los cuales 24 eran españoles y 51, extranjeros. El porcentaje de condenados entre los sujetos enjuiciados se mantiene estable en un nivel muy elevado, casi el 94%.

Un 72% de los denunciados por violencia de género eran exparejas de las respectivas denunciantes, mientras que el resto correspondían a una relación de pareja vigente en el momento de los hechos.

A nivel estatal, los órganos judiciales especializados en violencia sobre la mujer de todo el país registraron 51.897 denuncias entre abril y junio, cifra que reflejan un aumento inferior al 3%, ocho veces menor al sufrido en Ibiza y Formentera.

TEMAS

