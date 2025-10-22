Aumentan un 25% los denuncias por violencia de género en Ibiza y Formentera

Las denuncias por violencia de género en Ibiza y Formentera han aumentado un 25% durante el segundo trimestre del año, según se desprende del último balance trimestral presentado por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial.

Entre los pasados meses de abril y junio se contabilizaron un total de 395 denuncias en el partido judicial de Ibiza, que incluye a las dos islas pitiusas, frente a las 317 registradas durante este mismo periodo del año anterior, lo que supone un 24,6% más.

Si el crecimiento durante el primer trimestre fue de un 13%, ahora este dato suma 12 puntos y confirma la anomalía de Ibiza y Formentera dentro del archipiélago balear, ya que, por el contrario, las denuncias han bajado tanto en Mallorca como en Menorca.

El mayor repunte se concentra en los casos de lesiones y malos tratos, que pasaron de 208 a 266, un incremento cercano al 28%. También crecen un 32% los quebrantamientos de pena, pasando de 38 a 50.

324 víctimas

En cuanto al origen de las denuncias, más de la mitad procedieron de la propia víctima (55%) y la otra fuente principal fue la intervención directa policial (37%), seguida por el parte de lesiones recibido directamente en el juzgado (5%).

Entre las 324 mujeres víctimas de violencia de género durante el segundo trimestre del año en las Pitiusas, 128 eran de nacionalidad española y 128 extranjeras, mientras que las otras dos eran menores y no se detalla este dato.

También aumentó el número de medidas de protección solicitadas, pasando de 37 a 47, un 27% más, 25 para mujeres españolas y 22 para extranjeras. La solicitud de todas esas órdenes de alejamiento partió de las propias víctimas.

75 agresores condenados

En cuanto a los agresores, fueron condenados 75, de los cuales 24 eran españoles y 51, extranjeros. El porcentaje de condenados entre los sujetos enjuiciados se mantiene estable en un nivel muy elevado, casi el 94%.

Un 72% de los denunciados por violencia de género eran exparejas de las respectivas denunciantes, mientras que el resto correspondían a una relación de pareja vigente en el momento de los hechos.

A nivel estatal, los órganos judiciales especializados en violencia sobre la mujer de todo el país registraron 51.897 denuncias entre abril y junio, cifra que reflejan un aumento inferior al 3%, ocho veces menor al sufrido en Ibiza y Formentera.